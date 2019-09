$!Por qué el diseño es importante en nuestras vidas

La búsqueda por un profesional del diseño

“Creo mucho en la química porque el profesional del diseño debe lograr una relación donde pueda interpretar las necesidades del cliente para poderlas traducir”, comenta Imbert, “porque si tú no conectas, él posiblemente pueda terminar con un trabajo muy bien hecho pero que no se ajuste a sus necesidades”.

Una vez establecida la relación y que el diseñador o arquitecto haya tenido el tiempo necesario para pulir la idea, es importante aclarar cualquier duda y hacer cualquier pregunta que surja en su mente antes de iniciar la ejecución del diseño. Muchas personas, por no pecar de que no entienden no hacen las preguntas, pero si no entiende algún detalle no lo visualizará, expréselo antes de embarcarse en la obra final.

“El arquitecto, cuando diseña algo, tiene propósitos diferentes, hay proyectos que llaman la atención por su capacidad de tratar de no llamarla. Son efectos que se manejan y en la ciudad te vas a encontrar que no todo puede tener un efecto ‘wao’”, asegura el profesional.