$!¿Por qué están de moda los podcasts?

Un podcasting o podcast es un programa de radio digital en un formato más relajado, es literalmente como una conversación, aunque tú no interactúes con el anfitrión, sientes que está platicando contigo.

Mientras lavas, haces ejercicio, comes, en medio de un tapón o durante cualquier actividad de tu rutina diaria puedes escuchar a Michelle Obama. ¡Si! Puedes estar en conversación intima con una de las mujeres más influyentes del mundo a través de su podcast.

Con los podcasts, no necesitas sentarte frente a un libro o laptop y su formato de conversación ligera vuelve el aprendizaje divertido y fácil de adquirir.

Twipe, una plataforma que analiza contenidos digitales, ha estudiado las tendencias en audio para 2021 y estas son las principales:

1. Los podcasts de pago serán más comunes

Todo indica que Netflix ha educado a los usuarios a pagar por contenido digital y el análisis de Twipe señala que la monetización de los podcasts apunta a las suscripciones.

“Hemos visto -indica el análisis- más y más podcasts adoptar modelos de pago, ya sea de acceso anticipado para suscriptores (como lo hizo The New York Times para Caliphate) o podcasts solo para miembros (como experimentó The Guardian). Sin embargo, 2021 es el año en que los podcasts premium finalmente podrían generalizarse”.

2. Surgirán nuevas plataformas de audio independientes

A finales del 2020 en Europa comenzaron a crear lo que posiblemente sea el futuro del podcasting. En los Países Bajos NRC y De Correspondent pusieron en marcha plataformas de audio independientes. Éstas tienen la finalidad de que el medio sea dueño del destino de sus productos de audio y no depender de otras plataformas.