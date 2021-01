$!¿Por qué este lunes se considera el día más triste del año?

“W”: “weather” (clima).

“D”: “debt” (deudas).

“T”: “time since Christmas” (tiempo desde las fiestas navideñas).

“Q”: “time since failure of attempt to give something up” (tiempo desde que fallamos en algo que nos propusimos).

“M”: “low motivational level” (escasa motivación).

“NA”: “need to take action” (necesidad de actuar).

Con el paso de los años, esta fórmula ha sido muy criticado por los expertos, quienes aseguran que la misma no tiene ningún fundamento científico. Es tanto así que en 2016 se inició la campaña “Stop Blue Monday”, donde el propio Arnall invitaba a desmontar el mito del día más triste del año, por carecer de evidencia suficiente.

Pese a ello, la conmemoración de esta fecha sigue teniendo lugar en gran cantidad de países alrededor del mundo. Y siendo sinceros, debemos admitir que lo planteado por esta fórmula tiene cierta lógica, pues para nadie es un secreto que el lunes es el día más odiado de la semana y enero el mes más difícil para nuestro bolsillo.