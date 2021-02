$!¿Por qué la canción “Drivers License” causó tanto furor?

La cancion cuneta la historia de una chica que la está pasando mal porque terminó una relación amorosa , le duele ver a su ex continuar su vida normal sin ella, y a esto se le agrega que el chico ya le encontró un reemplazo.

Olivia Rodrigo es la co-autora y cantante de la canción número uno en todo el mundo. Solo tiene 17 años, también es actriz y protagoniza la serie de Disney “High School Musical: The Musical: The Series”.

Lo que se rumora es que la historia de la canción se inspira en la propia relación de la cantante con su ex novio y coprotagonista de la serie High School Musical, Joshua Basset, quien ha sido visto en varias ocasiones con la también actriz de Disney , Sabrina Carpenter.

Un fan vive de las emociones que le puede generar un artista. Hay una herramienta de comunicación que se llama “Storytelling”, que no es más que el arte de contar historias que emocionen y provoquen nuevas actitudes y necesidades del consumidor.

1: Tema conector de emociones: ruptura amorosa

2. Fábrica de rumores: tweets y artículos webs relacionando la historia de la canción a una supuesta situación en la vida real con personajes que generan emoción ( la novia buena desilusionada, el novio traidor, y la bruja de la discordia).

Mientras, siguen las teorías por las redes sociales apuntando a lo que sería la nueva versión de triángulo amoroso de Disney, como el de Nick Jonas/Miley Cyrus / Selena Gomez en 2009.

Obviamente Olivia aun no dice si todos esos rumores alrededor de la canción son ciertos, pero no hay que olvidar que éstos podrían ser rumores fabricados con un objetivo planificado, no es casualidad que uno de los fuertes de Disney sea vender historias.

Visibilidad