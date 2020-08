$!Por qué las compañías con un alto grado de diversidad son más saludables, felices y rentables

Si bien la correlación no demuestra causalidad, la investigación identifica un vínculo claro entre la diversidad en la alta dirección y la salud organizacional y el desempeño de las compañías. Es importante destacar que es el compromiso con la diversidad (y no tanto la diversidad demográfica concreta) lo que está fuertemente correlacionado con resultados positivos. Las compañías donde las personas perciben compromiso con la diversidad tienen mayor probabilidad de obtener beneficios significativos.



La diversidad estimula mejores prácticas empresariales



Promueve un comportamiento de liderazgo más efectivo

El nivel de compromiso con la diversidad está íntimamente relacionado con la capacidad de los líderes para crear un ambiente de confianza y alto desempeño. En este estudio, las personas que trabajan en compañías comprometidas con la diversidad son un 80% más propensas a manifestar que sus líderes promueven la confianza y el diálogo abierto mientras que un 73% más propensas a reportar que existe una cultura de liderazgo que promueve el trabajo en equipo e incide positivamente en el comportamiento de las personas.

Atado a sus conclusiones sobre innovación, también observan que los líderes de compañías percibidas con un alto nivel de diversidad tienen una agenda de innovación más sólida: en estas organizaciones, las personas son 66% más propensas a afirmar que los líderes estimulan la innovación. Así mismo, en estas compañías las personas son 54% más propensas a sentir que los líderes forman los valores de su organización.

Por último, las compañías con un alto compromiso con la diversidad están más inclinadas que el resto a promover mentoría. Las organizaciones en esta línea tienen una mayor proporción de personas que cuentan con mentores, independientemente de su género, raza u orientación sexual. Específicamente, las personas que no se identifican con el sexo masculino tienen un 19 por ciento más de probabilidad de tener un mentor que sus pares en compañías que no fomentan la diversidad. Esta cifra es del 15 por ciento para personas no caucásicas y del 23 por ciento para no heterosexuales.