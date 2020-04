Uno de los problemas más fastidiosos de los días de calor son los mosquitos. No importa si estás al aire libre o en casa, estos insectos buscaran la forma de encontrarte y dañar tu piel, dejando indeseables ronchas, que además de verse antiestéticas, arden y molestan a más no poder.

Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué los mosquitos pican a los humanos? Si tu respuesta es sí, aquí algunos datos que pueden aclarar tu inquietud al respecto.

No se alimentan de sangre

Una creencia popular que existe alrededor de las picaduras de mosquitos, es que esta es su manera de alimentarse, lo cual es totalmente falso. Los mosquitos, como muchos otros insectos, se alimentan del néctar de las flores, no de sangre. Solo las hembras pican a los humanos y otros animales, pero no porque tengan complejo de vampiro, sino porque este liquido contiene las proteínas y otros compuestos químicos que necesitan para madurar los huevos de los que saldrán sus crías. Esto quiere decir que no te pican los mosquitos, sino las 'mosquitas.

La señal olfativa es determinante para que el mosquito pique