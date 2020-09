$!¿Por qué te cuesta tanto hacer tu presupuesto personal?

En los últimos meses he estado insistiendo por las diferentes plataformas que suelo utilizar acerca de la necesidad de realizar un presupuesto y llevarlo a cabo para poder atravesar la situación actual fruto de la crisis provocada por el COVID 19. La razón es simple: con esta herramienta podemos evitar que la baja en los ingresos nos deje en serios problemas a aquellos que no lo estamos o que las cosas empeoren para aquellos que no se prepararon para enfrentar una crisis como esta y hoy se encuentran en una situación “delicada”.

Me han escuchado decir lo simple o complejo que puede ser un presupuesto, dependiendo del nivel de exigencia o entrenamiento de cada quien. Independientemente de su nivel de complejidad y definido de manera simple, un presupuesto es una lista de ingresos que se contrasta o se resta de un lista de gastos, ambos proyectados, y que se realiza por un periodo recomendado de doce meses. Y este es un punto importante, los presupuestos se hacen siempre a futuro. No son históricos, aunque la data histórica es muy útil para realizarlos.

La utilidad del presupuesto tanto en el área personal como en los negocios es incalculable pues provee de una guía para alcanzar los objetivos que se tienen. Pocas personas lo dudan. Ahora bien, si es así ¿por qué la mayoría de la gente, aunque lo desea y sabe que lo necesita, no logra comenzar un presupuesto? No hablo de ejecutarlo, que es un parte muy importante del proceso, me refiero a solo intentarlo. Sin duda hay muchas razones y los que trabajamos el área de las finanzas personales lo vemos a diario. Aunque tengamos puntos de vista diferentes acerca de estas razones, creo que podemos coincidir en que la mayoría de estas razones provienen de falsas creencias, o como les llaman los expertos en coaching, creencias limitantes. Son “poderosísimas” razones que usualmente se ponen como excusa o justificación para no comenzar el proceso de plantearse un presupuesto y obviamente para no llevarlo a cabo.