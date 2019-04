$!Por una vida digna para las personas con discapacidad visual

Alexandra desde muy joven se sintió motivada a colaborar con causas nobles. En su búsqueda se encontró con el Patronato Nacional de Ciegos, y lo supo: “este es mi lugar”. Desde hace 25 años, junto a un grupo extraordinario de mujeres, se encarga de rehabilitar y devolver la dignidad a personas con discapacidad visual.

¿Qué brinda el patronato a las personas con discapacidad visual?

Alexandra: Lo primero es que el trabajo del patronato es en la calle. Nosotros tenemos tres centros, en Santo Domingo, Santiago y Barahona, con consultorios, una vía para que los médicos detecten que estas personas no van a ver más. El primer paso, después de determinar que es una persona ciega, es rehabilitar. Enseñarle el manejo del bastón para que tenga auto movilidad. Esto en caso de que no tenga alguna situación psicológica, ya que muchos llegan aquí primero por la depresión (cuentan con un equipo de psicólogas para atender estos pacientes). Luego pasa por el adiestramiento AVD: actividad de la vida diaria, donde profesores comunitarios se trasladan a sus casas para enseñarles cómo estar dentro de su ambiente y fuera de él. Esas prácticas se hacen tanto en los centros, en un apartamento modelo, como en las comunidades.

¿Tienen algún proyecto que les ayude a insertarse de manera productiva en la sociedad?

Alexandra: Una vez superadas estas etapas, dependiendo de sus habilidades, detectamos qué quieren hacer y cómo los vamos a entrenar: con manualidades, en artesanía variada, en el campo... Y lo que hacen lo pueden vender y generar ingresos. Los más jóvenes vienen al área de informática, otros a la escuela de masajes, y tenemos la etapa universitaria con 23 participantes con becas que gestiona el patronato. También contamos con una escuela de música, de percusión, desde hace 12 años. Y un grupo que ya está disponible para contratación.

¿Cuáles son las necesidades más urgentes del patronato?

Alexandra: Una es el transporte. Teníamos el transporte exonerado a través de la OMSA. Pero en uno de esos cambios administrativos, hace unos tres años, se les retiró esa ayuda. Otra, es la demanda de los bastones, que crece cada día porque se deterioran fácilmente por las condiciones tan accidentadas que tienen nuestras calles. Lo mismo sucede con las cirugías. Tenemos una cantidad de solicitudes mayor de las que en el momento podemos costear.

Eso significa que ustedes no solo trabajan con los que ya tienen discapacidad visual, sino que también se enfocan en la parte preventiva. Alexandra: Los consultorios son precisamente para esto. A través de ellos los médicos pueden filtrar cuáles son los pacientes que continúan en prevención y cuáles son de rehabilitación. No rehabilitamos a nadie sin que antes haya sido examinado, porque muchos de ellos, luego de pensar que estaban ciegos, descubren que pueden recuperar la visión.

¿Sienten que hace falta empatía y sensibilidad respecto a esta discapacidad?

Mirka: Yo estoy en el Patronato desde 1980 y en estos años me he dado cuenta, de hecho por eso entré, de que a las personas ciegas no les dan la importancia que deberían tener. Cuando vas a un hogar pobre, te encuentras con que los tratan de locos, marginados. Nosotros los rescatamos y les devolvemos su dignidad.

¿Algún proyecto en el que se encuentren trabajando en este momento?

Mirka: Nuestra tradicional Tarde de Primavera el 9 de abril a las 5:00 p.m. en el Country Club. Esta será la edición número 20 y contaremos con un desfile de Giannina Azar, la voz de Frank Ceara, el grupo de percusión y el coro de la Universidad del Caribe. Habrá puestos de venta de artículos realizados por los ciegos y por las personas que compran mesas para vender sus propios artículos y destinar dichos fondos al patronato.

Las boletas están a la venta en el Patronato Nacional de Ciegos. Pueden comunicarse con ellos al 809-508-7511, ext. 127 y 140.