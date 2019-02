$!Postres para enamorar

Brownies al amour

Corazones Pavlovas de fresas

Para el suspiro

Ingredientes:

6 claras de huevos a temperatura ambiente

1 taza de azúcar superfina de repostería (para el suspiro)

3 cucharadita de fécula de maíz (maicena)

3/4 cucharadita de cremor tártaro

1 1/2 taza de azúcar (para el caramelo)

3/4 taza de agua

1 1/2 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Preparación:

Con una batidora de pie bate las claras por 30 segundos a velocidad baja. Incrementa la velocidad a media y bate hasta que adquieran un color muy blanco y la espuma se vea muy fina (3 minutos).

Agrega el azúcar fina, fécula de maíz y crema tártara y bate hasta que forme picos (5 minutos).

Mientras tanto prepara el caramelo mezclando azúcar y agua e hirviendo a fuego alto. Si tienes un termómetro para caramelo (lo cual recomiendo si no has hecho esto antes) hierve hasta que alcance los 112° C [235 °F]. Si no tienes termómetro hierve a punto de bola blanda (estará espeso pero todavía transparente y se habrá reducido a la mitad y tendrá un color caramelo muy leve). Asegúrate de que no se queme ni empiece a cambiar a un color dorado.

Manguear la mezcla en forma de corazón y para ello puedes utilizar una boquilla redonda o de estrella, dejando un borde extra para poder rellenar.

Para el relleno de fresas

Ingredientes:

2 cucharaditas de licor de naranja

1 cucharadita de vainilla

1 1/2 taza de crema de leche

2 cucharada de polvo de azúcar

2 cucharadas de mermelada de fresa

Ralladura de piel de 1 limón

Fresas naturales

Preparación:

Con la batidora fría batir la crema de leche (bien fría), azúcar en polvo, licor de naranja a máxima velocidad.

Batir hasta que quede a punto de nieve y no chorree en los bordes.

Agregar con una espátula de mano y en forma envolvente la ralladura de limón y la mermelada de fresa hasta unificar.