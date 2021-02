$!Postres para regalar en San Valentín

San Valentín es una fecha especial para quienes sienten amor y tienes amistades valiosas. Por eso, no debes dejar pasar la ocasión para agradar a ese ser especial con un detalle. Si aún no sabes que regalar y ya tienes el tiempo arriba quizás la mejor opción no es ir a una tienda a aventurar, una opción segura y rica es optar por un postre.

Según Judith Cury en Pain de Sucre (@paindesucrerd) hay opciones riquísimas que pueden enamorar a esa persona que amas con postres artesanales dominicanos. Así que anímate y busca el postre que más agrede a tu pareja oa tus amigos.

“Cada momento de creación es una experiencia ardua con el objetivo de encantar los paladares de los dominicanos y en Pain de sucre tenemos una amplia gama de sabores desde el bizcocho clásico hasta los sabores de temporada. Siempre frescos y deliciosos”, afirma la creadora del proyecto, Judith Cury.

Según explica en la tienda cuentan con más de 35 recetas de tradición culinaria familiar con combinaciones de sabores probadas a la perfección: “Para celebrar el amor tenemos decenas de opciones: Sweet Box (caja variada con brownie twix, Guaba Crunch, Mini Pie de Limon, Biscuits de Dulce de Leche y Nutella, además tenemos bizcochos de 1/4 de libra decorados con motivos del día del amor y todos nuestros dulces de siempre disponibles decorados para ese día tan especial ”, agrega.

Entre los favoritos y más solicitados se destacan: el churros cake, miti miti, la mantecada, los brownies Twix, red velvet, pie de coco, Nutella Cake, rollizos de almendras y gran variedad de Minicupcakes catalogados por nuestros clientes como #losmejoresminicupcakes. A continuación Yu recomienda las cinco mejores opciones para regalar a esa persona que quieres agradar: