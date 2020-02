$!Premios Oscar 2020: lo que contiene la bolsa de regalos de los nominados

En los Oscar todos ganan, o por lo menos todos los nominados en las categorías a director y actores. Sí, todos ganan. Aunque no se lleven las estatuillas dorada en la 92° entrega de los premios, se llevaran la misteriosa bolsa de regalo, que en los últimos años se ha convertido en tradición con un abanico de excentricidades dentro de ella, tanto para los que ganen en sus respectivas categorías como para los que no, ya que el concepto que rige en este evento es: "Everyone Wins".

Distinctive Assets, es la empresa que se encarga de preparar estas lujosas y extravagantes “bolsas de regalo” desde hace 20 años, generalmente contienen botellas, cosméticos, cirugías plásticas, secciones de spa, dulces, chocolates con cannabis, artículos tecnológicos y viajes a destinos exóticos.

Este año se especula con que uno de los mayores regalos sea un viaje en crucero por 12 días, evaluado en US$ 78.190, este detalle realizado por Distinctive Assets no tienen relación con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica, pero los nominados reciben su “Gift Bags” con antelación.

Según información de la revista Forbes este año la bolsa mejor conocida como "Everyone Wins", está valorada en 225 mil dólares. Pero ¿qué tendrá esa bolsa? Aquí te compartimos una lista con alguno de los regalos según el portal El Universal.