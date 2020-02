$!Premios Óscar: 5 canciones que sorprendieron al llevarse el galardón

Desde raps hasta canciones infantiles que arrasaron con el mundo, el premio a la Mejor Canción Original quizá ha visto la mayor variedad de todos los Premios de la Academia. Después de todo, ¿qué otra lista incluye al rapero Eminem y a Idina Menzel (Elsa de Frozen), a DJ Paul y a Doris Day, lado a lado? En vísperas de la edición 92 de los Óscar, repasemos algunas de las canciones premiadas más sorprendentes.

1. Lose Yourself - Eminem

Álbum: 8 Mile Soundtrack (2002) Esta canción apareció en 8 Mile, la primera película de Eminem que se basa en su vida, desde crecer en un barrio pobre de Detroit hasta seguir su sueño de convertirse en rapero.

Con “Lose Yourself”, Eminem busco la manera de casar su personaje con su identidad como rapero para expresarse auténticamente detrás de un personaje ficticio. Eminem explicó a la plataforma Genius: “Ese fue el truco que tuve que descubrir: cómo hacer que la rima sonara como él, y luego transformarse en mí de alguna manera, para que veas los paralelos entre sus luchas y las mías”.

Esto ganó un Oscar a la mejor canción de una película, superando las canciones de Paul Simon y U2. Fue una elección audaz para la academia, que -según la plataforma Song Facts- suele elegir “canciones bastante mansas”.

Esta fue la primera canción ganadora que no se presentó en los Óscar porque Eminem quería cantar la canción tal como estaba escrita y que los censores editaran el idioma, mientras que se esperaba que cantara la versión “amigable para la radio”.

2. It’s Hard Out Here for a Pimp - Three 6 Mafia

Álbum: Hustle & Flow: Original Soundtrack (2005) Esta es la segunda canción de hip-hop / rap en ganar un Óscar a la Mejor Canción Original (siendo la primera “Lose Yourself” de Eminem), y la primera en interpretarse en esta ceremonia. Venció a “Travelin’ Thru” de Dolly Parton (de la película Transamerica), pero DJ Paul dijo a The Hollywood Reporter que Parton les envió una carta de felicitación que decía: “Estamos orgullosos de ustedes, y me alegra que el Oscar haya regresado a Tennessee de una forma u otra”.

3. Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be) - Doris Day

Álbum: Que Sera, Sera (1956) “Qué será, será” fue interpretada por Doris Day en el remake de Alfred Hitchcock de la película “The Man Who Knew Too Much”. La frase “Que Sera, Sera” vino de una película llamada “The Barefoot Contessa”, y específicamente de la canción “Che Sera, Sera”. El lema de la película era italiano, pero los escritores, Ray Evans y Jay Livingston, cambiaron el “Che” a “Que” porque más personas hablaban español en los Estados Unidos.

4. Let It Go - Idina Menzel

Álbum: Frozen Soundtrack (2013) Para los padres y madres que sufrieron la popularidad de esta canción de la mano de sus pequeños, no debe sorprender (o quizá sí) que se haya llevado tantos premios. La canción es interpretada en la película por el personaje Elsa (con la voz de la veterana de Broadway, Idina Menzel), cuando deja el reino de Arendelle y crea su propio palacio de hielo. “Los niños no quieren destacarse todo el tiempo, quieren encajar”, comentó Menzel. “Se trata de encontrar esa cosa que te hace diferente que te hará especial y extraordinario”. El premio significó que Robert López, coautor de la canción, se convirtió en EGOT, ganando un premio Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Para Idina Menzel significó el primer sencillo exitoso de su carrera.

5. Skyfall - Adele

Álbum: Single Release Only (2012) Adele se insertó al mundo de 007 al grabar la canción principal para la película número 23 de James Bond, Skyfall. La cantante se asoció con Paul Epworth para escribir la balada. La canción presenta una orquesta de 77 piezas que fue arreglada por el compositor y director de orquesta estadounidense J. A. C. Redford. La productora de Skyfall, Barbara Broccoli, reveló a la revista People que Adele leyó el guión completo antes de interpretar el tema de la película. “Pasó mucho tiempo trabajando en ello y acertándolo”, dijo Broccoli. “Pero valió la pena la espera”.

¡Bonus!

Glory - John Legend