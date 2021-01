$!Pronokal, todo lo que necesitas saber sobre este método de pérdida de peso

Si eres de ese grupo, debes saber que estar en sobrepeso no es un desperfecto físico por el que te debas avergonzar; sin embargo, es una patología que atrae otras enfermedades que te pueden arruinar la calidad de vida, incluido el Covid-19. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la obesidad como una pandemia que no se contagia, limitando la responsabilidad sobre el paciente que la posea.

Por eso recomienda que, como primer paso, la persona contemple las metas quiere lograr y no elegir una dieta sino un estilo de vida y acudir a un médico especialista para ser evaluado.

Para quienes se restringen de optar por ella, por tener alguna condición de salud, esta especialista asegura que el método está indicado para personas con obesidad, sobrepeso, diabetes tipo II, hipertensión arterial, dislipidemias (aumento de colesterol y triglicéridos), síndrome de ovario poliquístico, o hígado graso, entre otras.

No obstante, advierte contraindicaciones en menores de 16 años, mujeres embarazadas o que se encuentren lactando, trastornos de la conducta alimentaria, depresión mayor, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, diabetes mellitus tipo I, lupus y enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares agudas.

Al ser Pronokal una dieta que motiva la reducción de azúcar y grasas, algunos se preocupan por la posibilidad de un bajón de azúcar; la consideración de Sumaya Rodríguez Heinsen al respecto es que no debería pasar tal cosa en pacientes que estén en la etapa activa, ya que su principal fuente energética no son los carbohidratos sino los ácidos grasos libres y cuerpos cetónicos. "En caso de presentar algún síntoma de glucemia baja, como mareo o cefalea leve, primero tenemos un seguimiento más cercano; por lo regular se procede a repartir las dosis de proteínas diarias en cinco y media a seis tomas, espaciando cada toma a no más de dos horas y media entre sí. Además, debe tener una ingesta adecuada de los vegetales permitidos, entre otras recomendaciones según cada persona".