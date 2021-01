$!Propósito de Año Nuevo: mejorar los hábitos alimenticios

Año Nuevo, cuerpo nuevo. Así pensamos la mayor parte de los mortales. Y en enero comienza nuestro sufrimiento: dieta, restricciones alimentarias, ejercicio desenfrenado... Sin embargo, existe una solución más fácil y saludable que te permitirá fijarte metas alcanzables, llevar a cabo los cambios poco a poco y no caer en soluciones rápidas y fáciles que puedan suponerte más daño que beneficio. Todo es cuestión de rutina y práctica. Al menos así lo aseguran muchos estudios de neuro-psicología que dicen que el cerebro puede cambiar su estructura a medida que una actividad se repite constantemente durante un periodo de tiempo determinado. Una tesis que la doctora Marlenin Fernández, nutricionista especializada en nutrición, dietética y dietoterapia, corrobora en esta entrevista. ¿Qué debemos hacer? Poner de nuestra parte y adoptar pequeños gestos o retos en nuestra vida cotidiana para encaminarnos a nuestra versión más saludable. Sigue leyendo.

Todos tenemos hábitos poco saludables, pero nos es difícil cambiarlos, ¿cuál es el primer consejo que das a esas personas que no consiguen cambiar sus hábitos ni lograr sus propósitos?

Autoconocerse es la base de la sabiduría, decía Aristóteles. El primer consejo para quienes quieren conseguir un cambio de hábitos permanente es tomar la iniciativa de mirarse a sí mismos. Más allá de simplemente percibir nuestro reflejo, mirar en nuestro interior nos puede ayudar a gestionar nuestras necesidades y tomar mejores decisiones a la hora de cuidarnos mental y físicamente; solo con atrevernos a observarnos, podemos autocuestionarnos y determinar qué es lo mejor para cada uno en el momento y lugar en que nos encontramos.

¿Cuál crees que es el gran error de las personas que no están satisfechas con su vida para cambiar?

El error más grande es no delimitar correctamente nuestros objetivos. Usualmente cuando decidimos comenzar una dieta restrictiva, lo hacemos con la única finalidad de bajar de peso y obviamos lo que sigue después de que lo conseguimos; lo ideal es tomar la decisión de iniciar un nuevo estilo de vida de la mano de un profesional capacitado y comprometernos con ello para que nos dure toda la vida y no una “dieta” temporal que se acaba cuando logramos bajar de peso.

Te formaste en el campo de la nutrición, ¿hasta qué punto es importante la forma en que nos alimentamos?

La nutrición es el proceso más importante que desempeña el cuerpo en nuestro día a día. Es responsable de obtener la energía y los nutrientes necesarios para el mantenimiento, reparación y buen funcionamiento de todo nuestro organismo a partir únicamente de lo que llevamos a nuestras bocas. Así pues, es el exceso o falta de ciertos alimentos lo que puede garantizar la salud o la aparición de enfermedad en cualquier área de nuestras vidas, dicho esto, la alimentación se convierte esencialmente en el medio que sirve para proveernos salud de manera integral, por lo que la forma de hacerlo tiene importancia en todas las especialidades médicas.

No eres de las que gusta hablar de “dieta” sino de menús equilibrados, la palabra dieta genera estrés y ansiedad en quien la sigue, ¿cómo habéis cambiado esta percepción los nutricionistas?

Aquí debemos empezar por aclarar que el término dieta se asocia erróneamente a la práctica de restringir la ingesta de comida para conseguir o mantener cierto peso corporal. La verdad es que dieta se define, de por sí, como el conjunto de hábitos alimenticios de un individuo y no tiene por qué estar enfocada al tratamiento de ninguna patología. De manera llana, es lo que comemos habitualmente. Cuando nos hacemos conscientes de esta definición, le quitamos valor a la temporalidad de una alimentación restrictiva y se lo ponemos a lo que comemos en el día a día.

Tú misma cuentas que hiciste esos cambios, ¿cómo lo conseguiste y qué aprendizajes te trajo cambiar de estilo de vida?

Aunque el proceso de cambio de hábitos es inherente a cada individuo, en mi caso la toma de decisión vino desde la necesidad de mejorar mi salud y conseguir predicar con el ejemplo desde mi profesión. En principio busqué ayuda profesional de uno de mis colegas y me sometí a un régimen alimentario adecuado al estado de obesidad en el que me encontraba; la clave estuvo en continuar el proceso de reeducación alimentaria adecuadamente y dejarme llevar en cuanto a reencausar la relación que tenía con la comida. A partir de entonces, comer es para mí un acto placentero, pero consciente, en el que la toma de decisiones está orientada siempre a mi bienestar sin dejar de disfrutar cada bocado. Eso solo se consigue de la mano de expertos y comprometiéndonos con la disciplina y la constancia que requiere dejar atrás hábitos no tan saludables.

El secreto para cambiar de hábitos es...

Hacer un acuerdo serio contigo mismo, desde ti, habiendo mirado tus necesidades. Posiblemente nuestro alrededor está lleno de personas con buenas intenciones aconsejándonos perder peso, mejorar nuestra salud y vivir de manera distinta, pero hasta que nosotros mismos no interiorizamos la necesidad de adoptar cambios para ser mejores, no es posible lograrlo.