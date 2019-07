¿Puede haber belleza en el dolor?

Dentro de los planes de Milena Delgado no estaba escribir un libro sobre una etapa de mucho dolor en su vida; pero sí para desahogarse a través de las letras sobre aquello que comenzó a contar desde antes de pasar. Su bebé recién nacido murió, y a él comenzó a escribirle cartas desde su partida, las mismas que siete años después enseñó a un amigo, quien le sugirió que las publicara en un libro al que tituló “Belleza Oculta”.

Muchos son los de opinión de que la muerte de un bebé no duele tanto, pero para ella no hay diferencia, lo amó desde que supo su existencia y, como hijo, sin importar el largo o corto de su vida, siempre lo tendrá presente. “Que sea un feto o un bebé da igual, es un hijo que no se sustituye por otro”.

Sin embargo, este no ha sido el único sendero de sufrimiento en el que ella ha tenido que caminar, en su matriz ha estado la tristeza y la felicidad. A los 14 y 16 años tuvo que lidiar con un proceso fuerte contra el cáncer de ovario por el que le pronosticaron esterilidad y que ignoró por medio de la fe, aun cuando le extirparon un ovario y pasó por quimioterapia. Al pasar el tiempo, y sin tratamientos especiales, procreó por primera vez, fortaleciendo los cimientos en los que había creído; diez años más tarde llegó esa bendición que al nacer falleció y desató preguntas como ¿por qué a mí?, ¿qué he hecho para merecer esto?, hasta encontrar alguna respuesta que aquietara el alma; en su caso, asumió que su criatura era un ser muy noble para este mundo. Actualmente tiene tres hijos.