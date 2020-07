$!Puede una mujer moldear a su pareja

“Tú no debes moldear a nadie”, dice la experta. Para ella es desgastante estar en una relación en la se piensa darle forma o moldear a una persona que no necesariamente quiere ser moldeada. En este mismo sentido la psicóloga afirma que "la mujer merece un hombre ya moldeado".

Afirmaciones como: "yo lo quiero ayudar" pueden generar según Herbert muchas cuentionantes ya que una cosa es ayudar y otra muy distinta es hacer todo por él.

Para muchas mujeres detrás de ayudar a sus parejas existe algo así como una asistente, "lo ayudas a graduarse de la universidad, le haces las tareas, luego lo ayudas en su emprendimiento, vas con él a su negocio todos los días, cuando te dice que debe hacer una diligencia, tú la haces por él, y en casa le recoges hasta los zapatos que deja en la entrada de la casa, etc. Y esto se termina extrapolando a él es celoso y como lo quiero ayudar me cerré las redes sociales y dejé de hablar con mis amigos hombres, es que como él tiene ataques de ira yo dejé de decir lo que a él le molesta y ya casi no hablo, y así sucesivamente”, dice la experta.