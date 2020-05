$!¿Qué aprendieron las madres durante el confinamiento?

Hay tantas cosas hermosas que se pueden decir de las madres que sería inútil pretender agrupar las palabras que las describan a plenitud, y mucho menos encontrar un regalo que represente su gran valor, más que el de darle la honra y amor que tanto se merecen. Maestras, artistas, niñas, chefs enfermeras, doctoras, estilistas... cumplen todos los papeles camaleónicos para cubrir las necesidades de sus hijos a toda hora, en todo momento y en cualquier lugar. Se esmeran cada día para dar lo mejor, aun en situaciones difíciles como estos momentos que vivimos con la pandemia del COVID-19, aunque hay quienes tienen el privilegio de estar confinados con el mayor tesoro que les ha dado la vida y saborear el lado positivo de todo este proceso. Pero, ¿qué enseñanzas han recibido las madres en estos tiempos encierro? Para conocer la respuesta preguntamos qué han sacado de esta experiencia a varias mamás influenciadoras, con las que, desde hoy, comenzamos la celebración del Día de las Madres, que festejaremos mañana dominigo 31 de mayo en República Dominicana.



Luz García: Una confirmación de lo que ya sabía

“El confinamiento me ratificó lo que siempre he estado claro, mi mejor tiempo es el compartido con Miguel Ángel (hijo), quien es la principal prioridad de mi vida; que es maravilloso tener un ser especial con el que papá Dios me bendijo al convertirme en madre. También poder tener la oportunidad de disfrutar de su evolución, crecimiento y formación. A Miguel Ángel le encanta cuando salimos del país porque yo le cocino, en Miami por lo regular tengo más tiempo; lo mismo ha pasado durante el confinamiento, además de otras cosas que hacemos en conjunto en la casa”.



Luna Paulette y Pamela de León. ( )

Pamela de León (@pamelawow): A disfrutar del juego

“He vuelto a ser niña junto a mi hija, había olvidado el placer que me generaba jugar hasta cansarme, reír a carcajadas jugando mar y tierra, disfrutar de un picnic en el parque del residencial acostadas en la grama buscando figuras en la nubes. También a tener paciencia, hace unas semanas entendí que soy la mamá, no la maestra y en ese momento deje de estresarme y empecé a disfrutar más el proceso; a despertar mi creatividad en la cocina, aunque nunca fui buena en ella, es más ni siquiera es mi lugar favorito de la casa, pero me ha tocado pasar mucho tiempo ahí, mi hija disfruta lo que le preparo y dice que soy la mejor chef. Sé que lo dice porque me ama”.



María Conchita Arcalá: Valiosos recuerdos en encuentros cotidianos

“El confinamiento me deja de enseñanza que en los momentos cotidianos creamos los recuerdos. Sentarnos a cenar algo rico en familia, jugar un juego de mesa, leerles un libro antes de dormir; esos son los detalles que realmente marcan la diferencia. Escucharlas, dedicarles tiempo de calidad, simplemente estar... ya con eso ellas están más que felices”.



Lanah y Taiana Filpo. ( )