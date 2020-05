$!Qué consecuencias tiene para la salud femenina no tener hijos

No nos vayamos tan lejos y estemos claras en que ser madre en nada debe representar una vacuna incierta para no enfermar. Lo ideal es que la maternidad sea una decisión que nazca de la necesidad propia o un deseo que surja del alma, la cual llega pariendo o adoptando.

La respuesta negativa del cuerpo femenino ante la falta de maternidad esta íntimamente relacionada con la exposición constante a los estrógenos, una vez inician los ciclos menstruales. Esto es así porque durante los embarazos esta exposición disminuye ya que la progesterona ejerce la función de regulación durante la gestación, explica la doctora.

La especialista también indica que "ciertamente el no tener hijos es uno de los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de cáncer de mama, aunque no es el único. La mujer que no tiene hijos tiene una exposición constante a los estrógenos y esta exposición predispone al desarrollo de cáncer de mama que es dependiente de los estrógenos. Lo mismo ocurre cuando utiliza métodos de planificación hormonales por tiempo prolongado".