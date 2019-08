$!¿Qué debes tomar en cuenta para elegir carrera universitaria?

En República Dominicana esta decisión se toma a muy temprana edad y cuando llega el momento no todos los jóvenes están preparados para hacerlo, generalmente por la falta de orientación que dan los educadores.

1. Identifica tu pasión

Determinar qué nos apasiona es el primer paso. A veces hay jóvenes desmotivados porque les ha llegado el momento de elegir carrera y no tienen ni idea. Es importante en un primer punto identificar qué es eso que nos gusta, para no elegir una carrera de las básicas por cumplir el requisito. La pasión es un elemento fundamental para tomar una buena decisión y esto se debe hacer a lo largo de la secundaria, no exactamente cuando ya es tiempo de la inscripción.

¡Ojo! Aunque es muy importante tomar en cuenta qué decides estudiar ahora, no necesariamente esto va a definir a lo que te dedicarás en el futuro.