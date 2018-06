¿Qué es el bitcoin, cómo funciona... y cómo no dejarse engañar?

Por: Eriden Estrella (Twitter: @EridenEstrella)

El bitcoin no es un medio de inversión sino un sistema de pago. Nunca fue pensado para ser un activo de inversión y las técnicas de inversión que han utilizado y continúan implementando las personas que se han hecho millonarias con el mismo nunca han estado al alcance del público general. Además, cuando no se tienen los conocimientos técnico-matemáticos de los que estamos hablando se es altamente propenso a caer en las manos de criminales charlatanes que viven de la explotación de la ignorancia de los demás. Si con todo lo expuesto anteriormente aún le queda la tenacidad y el deseo de saber qué es el bitcoin y cómo funciona, es porque indudablemente usted merece saber las respuestas a sus dudas.

¿Qué es el Bitcoin?

El bitcoin es un sistema de pago descentralizado que posee como única moneda un archivo que usted puede guardar en su propia PC, como si fuese un archivo de Word o Excel... esos archivos son los bitcoins. Los bitcoins se guardan en un software que se instala en su computadora llamada “Billetera Bitcoin (Bitcoin Wallet)”, que es casi exactamente igual que el ibanking de su banco favorito.

El Bitcoin Wallet contiene un archivo en el que están registradas todas las transferencias entre personas y empresas que se han realizado desde que el sistema está funcionando, incluso las transferencias que usted realice a otras personas. Este archivo tiene forma de un diario general contable y se actualiza cada segundo simultáneamente entre todas las computadoras que tienen acceso al sistema del bitcoin. A este archivo, que todo el mundo puede revisar, se le llama Blockchain, y es la principal medida de seguridad del sistema, porque ciertamente puede ser visto por todos, pero nadie lo puede modificar.

Cuando usted realiza una transacción de cualquier cantidad de bitcoins a otra persona, esos bitcoins salen de su computadora y llegan a la billetera del destinatario sin pasar por ninguna institución o Banco Central. Esta es la principal desventaja... y ventaja del bitcoin como medio de pago, porque usted se puede poner de acuerdo con cualquier persona en el mundo para la venta de un artículo o servicio, y pagarle con bitcoins sin necesidad de intervención de un gobierno, institución o pago de impuestos. No hay forma de reversar la operación una vez confirmada, por lo tanto, si algo pasa no existe nadie a quien reclamar. Por otro lado, si no se tienen, desde el punto de vista personal, las suficientes medidas de seguridad, como tener sus bitcoins en un disco duro externo que nunca se conecte a una computadora con internet, puede ser susceptible a un hackeo y robo de sus bitcoins.

¿Cómo puede obtener Bitcoins?

Existen casas de cambio. Estas empresas lo que hacen es que pueden recibir $USD y a cambio le envían bitcoins a la dirección de billetera que usted indique. Cada casa de cambio posee una tasa y servicios diferentes. Es una labor y responsabilidad individual investigar a cada empresa con la que hará negocios, sin embargo, como norma general siempre es bueno ir a la que ofrezca una tasa de cambio más costosa porque generalmente son las que aseguran de mayor manera sus servicios.

Luego de todo lo expuesto me queda por decirles que el bitcoin es un tema extraordinariamente interesante desde todos sus aspectos técnicos hasta su impacto en la economía y, personalmente, le insto a que investigue sobre cada uno de los detalles expuestos aquí. El bitcoin es el futuro y muy posiblemente impacte positivamente en su bienestar y el de su familia.

Monederos para todos

Monederos hardware: una buena elección si te tomas en serio la seguridad; un almacenamiento conveniente y confiable de bitcoins son: Ledger Nano S, KeepKey y Trezor.

Monederos dinámicos: funcionan en dispositivos conectados a internet como una computadora, celular, o tablet, por eso no son 100% seguros; pero son perfectos para almacenar pequeñas cantidades de bitcoins, o realizar y recibir pagos rápidos.

Monederos web: aunque tienen un menor nivel de seguridad, almacenan tus claves privadas

en línea, donde son encriptadas con una contraseña del usuario.

Es el caso de GreenAddress.

Monederos para Android: Samourai Wallet, Mycelium, Breadwallet, Edge, GreenBits

o Bitcoin Wallet.

Monederos para IOS: Breadwallet y Edge.

Monederos de escritorio: Electrum (funciona para Mac, Linux y Windows).

Las mejores apps para la comunidad bitcoin

1 Bitcoin Ticker

2 Blockfolio

3 Sweatcoin

4 Lawnmower

5 Bitcoin Miner

6 Getgems

7 Bitpay

8 Gliph

9 Spare

10 Fold

3 juegos para divertirte con los bitcoins

1 Bitcoin Billionaire

2 FlapPig

3 Bitcoin Fighter

El autor es economista con especialidad en mercados financieros, para más info: eridena@gmail.com