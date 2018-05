Qué es lo que no debes preguntar a una mujer

En nuestra sociedad la mujer se ve sometida diariamente a una serie de cuestionamientos. Pero si hay un episodio donde más de uno queda como imprudente, gracias a su indiscreción, es el que tiene que ver con la maternidad. Apunte, para que no le pase.

Hay gente insistente, y eso está muy bien porque con insistencia se logran ciertas cosas en la vida. El problema es cuando decides insistir con situaciones y problemas de otros.

Por ejemplo, ¿por qué es importante para usted saber cuándo alguien se va a embarazar o cuándo es que va a buscar el hermano o la hermana de ese hijo? Con poco análisis es fácil deducir que esta información no te es relevante, ¿verdad? No, no lo es. Aprendamos, entonces, a poner un “pestillo” a nuestras bocas que, sin saberlo, con preguntas disfrazadas de cordialidad y “broma” no hacemos más que incomodar y a veces hasta lastimar. Digamos “no” a tantos cuestionamientos o comentarios que solemos hacer a las mujeres que aún no son madres, a las que ya lo son y a las que acaban de serlo.

Antes del embarazo

1 ¿Cuándo vas a tener un hijo? Sabemos que ni siquiera te ha pasado por la mente alguna vez que quizá esa mujer no ha tenido un hijo, no porque no quiere, sino porque no puede. Quizás está intentándolo en ese momento y no se da. Respuesta: No sé, pero te avisaré de inmediato para que me ayudes con la leche y los pañales.

Durante la gestación

1 ¿Estás embarazada? Armando Bastida, enfermero pediátrico y autor del libro “Soy papá”, asegura que el mejor momento para hacer esta pregunta es nunca. Espera a que ella dé la noticia. Lo mejor es pensar: “si no me lo cuenta es señal de que no me incumbe”. Quizás esté un poco pasada de peso y tu pregunta solo la está avergonzando.

2 ¿Pero son mellizos? Respuesta: ¡No, son cuatro!

3 ¿Y fue planificado? ¿Lo estaban buscando (el hijo)? 3Respuesta: No, fíjate que ahora tenemos este problema encima, más bien, dentro. Lo daré en adopción.

4 ¿Cómo van a hacer para criarlo/a? Respuesta: No sé, cuando llegue lo averiguo.

5 ¿Cuándo se te van a hinchar los pies y la nariz? Respuesta: Desde que suceda te enviaré una foto.

6 ¿Sigues engordando? Respuesta: En realidad no estoy tan pendiente de mi peso. Estoy disfrutando mi embarazo.

7 ¿No te da miedo parir? Nadie sabe las complicaciones de salud por las que pudiera estar pasando una embarazada. ¿Por qué agrandar su nerviosismo y sus temores?

8 Pero, ¿y cuánto te falta para parir? Respuesta: ¡Wao! Pero estás más desesperada que yo.

9 ¿Puedo tocarte la barriga? Respuesta: ¡No!

10. Vas a amamantar, ¿verdad? Aunque esto es lo mejor para cada bebé, el hacerlo o no es una decisión muy personal que debemos respetar. Además, hay madres que no pueden amamantar, aunque quieran. Basta de sumar angustias.

Después de ser madre

1 ¿Y tú pariste? Respuesta: No. Buscamos este niño en CONANI.

2 ¿Pero te dejaron otro bebé adentro? El cuerpo de una madre reciente toma tiempo en volver a la normalidad. No sea imprudente.

3 ¿Cuándo vas a tener el otro? Respuesta: Cuando todos nuestros amigos nos depositen 10 mil pesos en una cuenta.

4 ¿Te operaste para no tener más? Respuesta: No. Pretendemos tener hijos hasta que el cuerpo aguante.

5 ¿Pero el papá lo negó por completo? Eeeh... ¿te has dado cuenta de que puedes estar tocando una fibra sensible e íntima? Piensa antes de hablar.