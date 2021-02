¿Qué le dirías a tu yo de 21 años?

Pero, ¿para qué viajar por el tiempo? ¿Hacia el pasado para arreglar las cosas? O ¿hacia el futuro incierto para conocer los pasos que debemos de dar para quitar los obstáculos y alcanzar los sueños? Reflexionando y teniendo en cuenta lo que nos han presentado los filmes como Dark y Si No Te hubiera Conocido (repetitiva pero reflexiva), ir para atrás agotaría la vida presente y los cambios podrían ser para peor, evitar una pérdida puede causar otra igual de frustrante y dolorosa. El sentido de la vida llega del equilibrio entre perder y ganar; la alegría y el quebrando; triunfos y fracasos...; mientras que transportarte hacia el porvenir podría encarcelarte en momentos que no te corresponden, quedándote a vivir sin una vida. Le pasó a Jonas en Dark.

La pandemia dejó comprobado que el futuro no se agarra; no es sabio apoyarse en él, no es seguro. Ella nos llama a volver a la esencia, vivir el presente que es el verdadero tesoro y una caja fuerte perfecta para depositar las energías.

“Enfócate en tus estudios y tu trabajo, el éxito te llegará trabajando; la disciplina te dará lo que necesites para lograr todas y cada una de tus metas. Es importantísimo que te formes, la calificación es lo que tenemos en el mundo para saber tu conocimiento ... hay seres humanos que están en este mundo para protegerte, llévate de tu madre, que sabe mejor que nadie cuáles son tus habilidades y lo que te conviene ... estudia, trabaja y sobre todo déjate guiar de tus padres”, Lilliam Fondeur, ginecóloga.

“Le diría prepárate, esfuérzate, no desaproveches ninguna oportunidad de aprendizaje que se te presente. Arriésgate, lánzate, inténtalo y si te caes no importa; no pienses tanto en las opiniones de los demás o lo que va a decir la gente, sigue tus sueños y no tengas miedo”, Leslie Amell Bogaert, psicóloga escolar y terapeuta de aprendizaje.