Ahora bien, ¿sabes qué no hacer para desarrollar la creatividad? Esto no los explica mejor la experta en Marketing Digital, Yan Suriel en su cuenta de Instagram ( @yansuriel_ )

La creatividad puede lograr que realices cosas extraordinarias, las cuales te impulsan en tu área de expertis o profesión. A lo largo de los años nos vamos tomando con comentarios y paradigmas de que la creatividad se hizo para algunas personas, pero no es así, ya que se ha demostrado que todos somos creativos, pero en nuestras áreas.

“Muchas veces nos enfocamos en qué debo hacer, saber y tener para que la creatividad llegue y se instale en nuestras vidas. Pero muy pocas veces se escucha mencionar que no debemos hacer, que ahuyenta a esa magia que todos llevamos dentro”.

Aquí las 3 recomendaciones que comparte la experta Suriel:

1. Esperar que la creatividad toque a tu puerta

No funciona así. Si bien es cierto que la creatividad no es exclusiva, así de cierto también es que no cae del cielo, debemos estimularla.