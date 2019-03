$!¿Qué podemos hacer para ser más felices?

El otro ranking

The Happy Planet es otro medidor de la felicidad elaborado por New Economics Foundation (NEF) y entre sus valores de referencia están la longevidad y la huella ecológica de cada individuo. Para el Índice del Planeta Feliz, los ingresos per cápita no importan tanto como el “capital social”, refiriéndose con esto último a las relaciones familiares y a vínculos sociales sólidos que inciden positivamente en el bienestar. “El índice (THP) enfoca la economía en lo que realmente importa”, dice Saamah Abdallah, investigadora de la New Economics Foundation, para Open Democracy. “Se mide en términos de uso de recursos y los resultados que son importantes: vidas felices y saludable para todos”.

El bienestar de una población tiene que ver con la relación estable y pacífica con el planeta y Costa Rica fue el estudiante sobresaliente en el último informe publicado en 2016. Mientras que el bienestar allí obtuvo un 7.3 de 10, en RD el puntaje es de 4.8. La desigualdad social en Costa Rica es de apenas un 15%, doblando nosotros ese porcentaje. Y lo que coloca a Costa Rica en el tope es que es “líder mundial en materia de protección ambiental”; The Happy Planet revela que, en 2015, lograron producir el 99% de su electricidad a partir de fuentes renovables. El resultado de R.D. lo llevó al puesto 45, entre los países analizados.

Queda claro que la felicidad y el bienestar va más allá de tener alma fiestera y sonreír mucho.

Importa más trabajar juntos y tomar decisiones por un futuro que haga satisfactorio el presente de todo el colectivo. Accionando así, una realidad común vista por muchos ojos quizás nunca llegue a ser idéntica pero sí sea más igualitaria.