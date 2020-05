$!¿Qué te impide conseguir una pareja estable?

Según explica la psicóloga clínica Karem González, la baja autoestima es uno de los obstáculos principales que impide encontrar pareja, pues es imposible hallar a alguien que valore tus virtudes, si tú mismo no lo haces. “El fracaso es un estímulo que nos hace cuestionar nuestras capacidades y destrezas. De cara a la búsqueda de pareja, el fracaso significaría que somos rechazables, es decir, que hay algo malo en nosotros que nos impide ser amados”, comenta la experta, agregando que a partir de ahí se alimenta la fantasía de que hay alguien especial esperando por nosotros y que debemos salir a buscarlo, o debemos modificar quiénes somos para ser aceptados.

Si efectivamente te has hecho esta pregunta, no eres el único, y debes saber que, aunque a veces el aspecto físico es lo primero en lo que pensamos que podría estar saboteándonos, va mucho más allá de eso; puede haber un trasfondo psicológico detrás de tu ‘problema’.

Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos soñado con encontrar a esa persona ‘ideal’ de la que siempre se habla, alguien que nos haga sentir mariposas en el estómago y que sea capaz de transformar hasta nuestros peores días en los mejores. Sin embargo, a veces esto no es tan sencillo como quisiéramos, lo que nos lleva a cuestionarnos ¿por qué no soy capaz de conseguir una pareja estable?

González sostiene que otro aspecto que influye en la búsqueda de pareja es el modelo de relación que vimos en nuestros padres, ya que estos son los referentes directos de lo que queremos (aceptamos) y lo que no queremos (rechazamos), además de ser nuestros modelos a seguir. Si la relación de los progenitores es positiva, es más probable que los hijos tengan relaciones saludables; mientras que, si se trata de una relación tóxica, la tendencia sería seguir ese patrón. “A veces, necesidades pasadas inconscientes son las que eligen nuestra pareja llevándonos a repetir patrones disfuncionales y desadaptativos”, asegura.

Otro error común que cita la profesional es querer vivir en el pasado, recordando viejos amores con los que tal vez se tenían planes a futuro, pero que al final no se materializaron. “Ninguna relación sana se sostiene sobre los cimientos de otra. Estás frente a una nueva persona, por tanto, una nueva relación. La pauta a seguir es la necesidad del momento”, expresa, al tiempo que agrega que una relación no funciona por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino por lo que sentimos y dejamos de sentir. Dice que para este tipo de casos lo ideal es gestionar el duelo, aceptando y dejando ir lo que no se cumplió.



Qué podemos hacer