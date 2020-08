$!¿Quién es la modelo que ha conquistado el corazón de Brad Pitt?

Nico Mary, como se le conoce en el ambiente profesional, es representada por las agencias de modelos Official Models en New York, NEXT Models en Los Ángeles y A Management de Alemania, desde donde reseñan que tiene 1.78 metros de alto, ojos azules y medidas casi perfectas (86-61-89). Es aficionada de la lectura, habla cinco idiomas y tiene una organización que defiende a los tiburones.