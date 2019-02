$!¿Quieres casarte? ¿Qué tal una “conversación” previa?

Organiza la agenda, porque si te casas este año, tienes una cita imprescindible el 2 y 3 de febrero en el Hotel Embassy Suites by Hilton. Yaniris Núñez nos cuenta por qué en el Conversatorio para Novios encontrarás todo lo que puede hacer que tu boda sea única y especial.

¿Cómo surge este Conversatorio para Novios?

Desde el Conversatorio #1, sentimos la necesidad de reunir a un grupo de novias para conversar y tratar de responder todas esas dudas e inquietudes que tenían al momento de planificar su boda. Cuando atendía a mis novias en la oficina, veía que ellas necesitaban algo más allá, y entendimos que de alguna manera podíamos ayudar a esas parejas con un programa de dinámicas e interacciones con profesionales reconocidos en el mercado. El primer Conversatorio fue de 6 novias.

¿Cómo ha ido creciendo y cambiando el evento en estos 8 años?

Cada entrega del Conversatorio se torna más interesante, pues hacemos lo posible para que la producción y el contenido esté más cargado de lo que los novios buscan. Como estamos de lleno en este mundo, como wedding planners, se nos hace bien fácil. En cada edición integramos temas nuevos, técnicas para las parejas lograr una mejor planificación para su boda y, obviamente, lo que nos diferencia con este tipo de eventos es que cada vez integramos más la parte humana y sensible de cada pareja a través de temas como relación afectiva y sexualidad, preparación financiera y el gran tema de la decisión inmobiliaria de su futuro hogar. Uno de los aspectos que ha evolucionado en el Conversatorio es la parte artística, la cual complementa los dos días que conlleva esta experiencia.

Eso de que los hombres no se preocupan por cómo será la boda, ¿es cierto?

¡Nooooo! Por lo menos ese es uno de los mensajes que el Conversatorio lleva a la sociedad. Da gusto ver cómo cada novio y novia se involucra en cada charla, en cada dinámica y hasta los hombres son de los que más preguntas hacen en el evento. El Conversatorio es el único evento que, como requisito, la asistencia debe ser en pareja. Si por ejemplo el novio no está en el país, la novia puede asistir con alguna amiga o con su madre, pero lo ideal para disfrutar y sacar provecho a cada segundo de la producción es en pareja .

¿Y qué conferencias para educarse y estar preparados para el evento más importante de sus vidas encontrarán los novios?

Mitos al elegir el lugar para tu boda, Afectividad en la pareja, Organización financiera, El que se casa , casa quiere, Cómo seleccionar la bebida para tu boda, entre muchos otros temas. Y como atracciones artísticas entre los dos días tendremos: la Orquesta Glam Band, Los Custodio y Manny Cruz en el opening .

¿Cuál dirías que es el punto fuerte del Conversatorio?

Definitivamente nuestra logística y el nivel de organización del evento, su estructura y producción. Repito y es importante citar: no somos una feria, el Conversatorio es una experiencia. Nos caracteriza el ser el evento que toca esa parte sensible de la preparación de una boda y vida juntos en pareja. Es un evento donde no solo nos vendemos como suplidores del mercado de bodas, sino que exponemos nuestra experiencia y conocimientos para llegar a cada corazón de esas 140 parejas asistentes.

¿Qué tendencias son las que arrasan ahora en las bodas?

Dependen mucho del ámbito que se quiera destacar. Por ejemplo, en decoración la tendencia que está rompiendo esquemas es la natural, orgánica. En el entretenimiento están de moda las horas locas personalizadas. Ahí es cuando los novios expresan su forma de ser, y se hace un show o producción que suba la boda a un nivel de diversión absoluta. Las bodas están tomando un matiz más personalizado, no tan general, impregnando esos toques detallistas en cada momento y a cada elemento.