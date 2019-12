$!¿Quieres disfrutar de un “diciembre sin culpa”?

Llegó la Navidad y, con ella, las cenas, los angelitos, los desayunos, los cochinillos, la bebida, la alegría, la nostalgia y los excesos. Culturalmente es aceptado soltar la dieta en diciembre, mes en el cual la gente le da rienda suelta a la boca como si nunca hubiesen comido o bebido... pero no necesariamente tiene que ser así, por lo que Dayana Rodríguez, de GorditaFitRD , tiene unas recomendaciones para que en esta época festiva tomemos mejores decisiones y hagamos las cosas de manera distinta.

UN DICIEMBRE SIN CULPA

En este sentido, tenemos dos opciones. Podemos ver nuestro estilo de vida alimenticio desde los extremos (sigo mi dieta estrictamente o suelto la dieta completamente) o desde el balance (mantengo mis hábitos saludables y me permito gusticos ocasionales). A diferencia de tantos discursos dietéticos que definen cuál camino tomar y cuál ignorar, puedes decidir cualquiera de las opciones. Lo importante es que decidas conscientemente, tomando en cuenta tu responsabilidad personal. Esta conciencia garantizará que vivirás un mes sin culpabilidad.

Rodríguez plantea: “Podemos asumir con responsabilidad y conciencia cómo viviremos el último diciembre de esta década. Tenemos la capacidad de decidir con conciencia cómo viviremos estas navidades y no vivirlas en piloto automático para luego sufrir las consecuencias no deseadas”.

DICIEMBRE ES UN MES ALTAMENTE EMOCIONAL

Evaluemos una realidad importante: diciembre es un mes emocional. Es el mes de las mayores altas y las peores bajas; el mes del pavo y el lechón, del doble sueldo, el de las celebraciones, el que te recuerda que tu ser querido ya no está contigo, y el del cierre del año y de la década.

RESPONSABILIDAD PERSONAL

Luego de asumir esta responsabilidad, llega el momento de la decisión: “Aunque estemos en diciembre yo decido seguir estrictamente con mi régimen alimenticio. Nada es más importante que mi meta. Yo me mantengo firme y haré mi mayor esfuerzo para lograrlo”, comparte.

Rodríguez define la responsabilidad personal como el punto en el que “ya no entras al mes en piloto automático y decides usar tu mente para definir tu posición personal respecto a estas festividades. ‘Responsabilidad personal’ suena distinto para cada uno de estos casos pero encierra en el fondo el mismo concepto: ‘Yo soy adulto y decido cómo vivir mi vida, no dejando que otros la dicten por mi”.

DE LA DECISIÓN A LA PRÁCTICA

Luego de asumir tu responsabilidad personal de manera consciente, llega el momento de la decisión:

DECISIÓN:

“Aunque entre diciembre yo decido seguir estrictamente con mi régimen alimenticio. Nada es más importante que mi meta de rebajar X cantidad de libras. Yo me mantengo firme y haré mi mayor esfuerzo para lograrlo”.

RESPONSABILIDAD PERSONAL EN LA PRÁCTICA:

Mantén una actitud alegre al declinar cualquier comida o bebida fuera de tu plan. Evita la actitud de víctima, nada de estar pensando: ‘Pobre de mi; me estoy perdiendo de tal o cual comida’.

Recuerda que tú decidiste lo que harías este mes; nada de culpabilidad cuando dejes de comer los famosos pasteles en hoja de tu abuela; nada de ceder ante la presión social. Sé leal a ti mismo.

DECISIÓN:

“Ya entró diciembre, ¡qué felicidad! Yo me lo quiero gozar entero. Yo logré o no logré mantenerme saludable los once meses anteriores y este mes quiero darme todos los gustos que pueda”.

RESPONSABILIDAD PERSONAL EN LA PRÁCTICA:

Mantente consciente de las consecuencias de tus actos. Esto significa no quejarte cuando comience a quedarte apretada la ropa; no andar en las actividades justificando que te vas a comer el pastelito. Tomaste una decisión personal de disfrutar tus fiestas y no estresarte con dietas. Entonces disfruta.

No te justifiques; no andes dando explicaciones. Es simplemente vivir y disfrutar sin culpabilidad. Es darte el permiso de decidir por ti con responsabilidad.

DECISIÓN:

“Llegó la Navidad y quiero disfrutar en moderación. Mantendré mis hábitos alimenticios saludables, haré mis ejercicios y me permitiré gustos ocasionales”.

RESPONSABILIDAD PERSONAL EN LA PRÁCTICA:

Haz exactamente lo que decidiste hacer sin quejarte ni victimizarte. Disfruta de un estilo de vida balanceado que te permita mantenerte a través de los años. Busca tu balance y escúchate a ti mismo. Come cuando realmente quieras. Vive en libertad y deja la mentalidad de dieta para siempre.