$!Ray Fernández, el maratón de conquistar una vida renovada

Un compadre me llevó en busca de ayuda, me recomendaron un tratamiento por 28 días de internamiento, de inicio entre en negación, pero algo me tocó y cambié de opinión y dije “no tengo nada que perder intentándolo, más pierdo si no lo hago” y tomé la decisión de ingresarme. Quien me tocó fue Dios, hice el tratamiento y empecé una nueva vida.

¿Qué te lleva a buscar ayuda ante el alcohol? Luego de estar casados es que mi esposa conoce mi problema con el alcohol. Ese primer año fue difícil, yo tenía las intenciones de no beber, pero caía, clásico de una adicción. Hasta que llegó el nacimiento de nuestra primera hija y dije ¡ya si no más! pero volví y recaí de mala manera, esta vez al llegar a casa encontré a mí esposa que recogía sus cosas con la bebe en brazos con menos de un mes de nacida, ese día toqué fondo y me di cuenta de que estaba destruyendo y perdiendo mi gran sueño, la familia.

Cáncer, un diagnóstico que consume el alma

Pese a los avances de la ciencia y personas sobreviviente, un diagnóstico positivo de cáncer siempre se asocia con el dolor y la muerte, haciendo rendición de cuentas de lo que has hecho con la vida. El estado de ánimo se altera y la mente no deja de pensar qué será de tu vida a partir de ese momento, poniéndote en el riesgo de la desesperación.

¿Qué pasa por la mente de una persona que vive dos meses en espera del diagnóstico de un posible cáncer con metástasis? Verme en un hospital de los Estados Unidos con un examen de (MRI) en las manos con el diagnóstico “Most Posibility of Metastic Cancer,” me cambió la vida. En ese momento me di cuenta lo tanto que tenía, lo cuánto Dios me había dado y lo tanto que yo me quejaba. Lo tenía completamente todo y no lo sabía, entonces es donde más ganas de vivir me dan. Fueron dos largos meses, pero no perdí la paz, me empoderé de mí fe y Dios una vez más me demuestra gran poder, luego de un procedimiento el cáncer fue descartado. Él es tan grande que me mandó esta prueba para que aprendiera a valorar y a vivir la vida.

¿Qué cambia en la vida luego de descartarse una enfermedad tan traumática? Desde entonces solo vivo y disfruto del presente, dejo el pasado en su lugar y al futuro no me le anticipo. La vida es muy corta y te puede cambiar en segundos, por lo hay que vivir cada día como si fuese el ultimo, disfrutar de cada momento y no esperar una prueba para empezar a vivirla.