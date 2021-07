$!Razones por las que la licencia de paternidad debería ser extendida

Pero para lograrlo hay que "comenzar por el principio", creando los vínculos desde el vientre, la bienvenida a un nuevo mundo y toda la vida mientras dure. Dos días no sirven ni para salir del centro hospitalario, se necesita más.

Carlos Guisarre (periodista), papá de Carla Leticia

Por otra parte, entiende que los primeros días un recién nacido requiere de mucha atención. La madre sola no es suficiente, por lo que "muchas tienen que valerse de la ayuda de sus madres o de buenas suegras porque los papás no pueden estar ahí".

Carlos dice que le emociona hablar del tema, ya que para los papás y esposos que son responsables tiene mucha importancia que se amplíe la licencia por paternidad. Y la razón que da es que por un lado hay trámites legales que no se logran hacer en el tiempo que actualmente dan las leyes dominicanas a los padres y pone su ejemplo: "mi bebé nació prematura, un mes antes, por lo que tuvo que durar el tiempo reglamentario en intensivo. Hubo que esperar la autorización del médico para hacer la declaración, ella nació un sábado y la autorización fue el viernes, es decir casi una semana después de su nacimiento"... para ello tuvo que pedir permiso porque la licencia se agotó el lunes, cuando se cumplieron los tres días.

Emmanuel Casado (ingeniero), papá de Amalia y Lucas

La mayoría de las mujeres en República Dominicana dan a luz por cesárea, por lo que todo el proceso conlleva más tiempo; pero a Emmanuel, conforme a lo que establece la ley, le han tocado dos días de licencia en los dos partos que ha tenido Alba, su esposa. "No dan para nada porque como su esposo debo estar el día que la van a ingresar, pero también el día en que le den el alta", dice, explicando que se le acababan sin agotar los procesos de la clínica.

Querer es poder y él deseaba estar ahí. El joven papá no quiso delegar lo que por derecho le debería corresponder, disfrutar de la paternidad. Lo que decidió en cada ocasión fue apelar a sus vacaciones, para ser parte del recibimiento de sus dos hijos, lo cual implicó desvelarse y hacer lo que se ameritara en esos días.

"Aunque ya no me tocará una licencia extendida porque mi esposa y yo no tendremos más hijos, sí entiendo que es una necesidad que se le otorguen más días a los padres".