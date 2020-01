$!Realidad virtual, alternativa para ayudar a las personas mayores con demencia

El equipo de Ang informó que la realidad virtual ayudó a los participantes a rememorar viejos recuerdos al ofrecer nuevos estímulos que de otro modo no podrían alcanzar debido a una enfermedad o inaccesibilidad.

El uso del RV

Ang sostiene que la tecnología de realidad virtual es más asequible y que las personas podrán comprar sus propias unidades. También cree que es un error pensar que las personas mayores duden en usar la tecnología.

“La tecnología se puede diseñar para que sea fácil de usar y accesible para que los usuarios mayores puedan satisfacer sus necesidades específicas”, comentó el doctor.

Ang también aclaró que el equipo no estudió específicamente la memoria, o si la realidad virtual mejoró su memoria. El objetivo de usar RV en el estudio era llevar el “exterior” al hospital y fue diseñado para brindar a los pacientes experiencias que le permitirían participar en la vida que de otro modo no serían posibles debido a la hospitalización.

Según Ang, si el uso de la realidad virtual puede mejorar de alguna manera el estado de ánimo general y el bienestar de los pacientes, puede permitirles experimentar una vida a la que ya no tienen acceso.

Más investigación de realidad virtual

Lora Appel, la investigadora postdoctoral en OpenLab en Canadá que investigó el uso de la realidad virtual con pacientes con demencia, dijo que solo hay evidencia anecdótica para respaldar la idea de que la realidad virtual puede ayudar a los síntomas de los pacientes y mejorar la calidad de vida. También comentó que hay potencial y grandes esperanzas dentro de la comunidad médica, pero aún estamos en los primeros días. Hasta la fecha, el enfoque de la investigación de RV para pacientes con demencia ha sido mejorar su calidad de vida, no mejorar la memoria. Al hacerlo, puede inspirarlos a recordar y mejorar la interacción social después de la experiencia.

En el caso de seres queridos que tienen demencia

Si bien la realidad virtual aún no se ha verificado como un tratamiento viable, los expertos dicen que podría estar bien probarla en cortos períodos de tiempo. Las aplicaciones como LookBack, ImmersiCare y Rendever tienen como objetivo ayudar. No han sido estudiadas lo suficiente como para ser recetadas, así que hay que estar atentos a la cantidad de tiempo que una persona pasa con ellas y hay que vigilar sus reacciones para que no se sientan abrumados. Lina Zapata/www.prnewswire.com