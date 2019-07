$!Reconoce tus neurotalentos en el terreno laboral

Mantener una empresa no es cosa sencilla. Lo más simple se puede volver complicado si no contamos con el personal adecuado, por ello la selección y manejo de recursos humanos es una tarea desafiante para muchas empresas. Uno de los temas que mayor frustración puede representar tanto para quien contrata como para el empleado es no entender por qué a pesar de tratarse de un buen perfil y tener una buena actitud, la persona no parece avanzar o rendir los mejores resultados en la posición lo que le fue asignado.

¨Muchas veces el problema no es la persona, es que no está ubicado en la posición adecuada¨, indica Carolyn Ortiz, Neuro Coach de Desempeño Laboral.

Una problemática que las neurociencias vienen a resolver a través de la identificación de neurotalentos, que son las habilidades que se encuentran en las fortalezas naturales del individuo y le ayudan a mantener un estado óptimo de rendimiento.

¨Cuando el trabajo que tenemos nos exige habilidades que no están dentro de nuestra preferencia, la experiencia es negativa, nos resulta difícil concentrarnos, sentimos fatiga al final de la jornada y con frecuencia hasta nos sentimos tontos mientras hacemos nuestras tareas¨, explicaOrtiz.