$!Recuerda hoy, ¡Cuidar el medio ambiente es cuidar la vida!

Desde antes de la pandemia del COVID-19, ambientalistas, científicos y la misma naturaleza advierten que no estamos administrando bien el planeta. La única herencia que tenemos para vivir. Una parte hace su aporte para disminuir el impacto, porque quizá no haya vuelta atrás; otra parte sigue ignorando la realidad que será más drástica de no redireccionar el camino.

Hoy es un buen día para comenzar con pequeños pasos, que parece ser muy repetitivos cada vez que se habla sobre el tema; pero que tienen grandes resultados y por eso hay que repetirlos.