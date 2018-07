Reeducando el cuerpo para aliviar el dolor

Nos pasamos toda una vida asumiendo posturas, acostumbrando al cuerpo a comportarse de diversas formas que terminan convirtiéndose en una rutina no necesariamente favorable y entonces un día el cuerpo grita. ¿Qué te está pasando?

Así es, un día cualquiera amaneces con un dolor en el cuello, en los hombros o en la cadera y no hay calmante que valga. Has agotado todos los protocolos de atención primaria y, sin embargo, el dolor no cesa. ¿Qué es lo que pasa?

Isis Martínez es una antropóloga que desde hace veinticinco años se desempeña como “body worker” (la traducción en español sería terapista corporal), y nos explica que este tipo de personas han configurado su cuerpo de tal manera que éste no ha hecho más que producir un patrón del dolor.

¿Es el estrés? En estos tiempos le echamos la culpa de todo al estrés, sin embargo Martínez asegura que éste no es quien produce los problemas, solo los amplifica y pone en evidencia una alteración de la que ni siquiera la persona estaba al tanto.

Vuelve a entrenar tu cerebro y logra el equilibrio

Lo que Isis enseña es a que la persona aprenda a reentrenar su cerebro para que éste reaprenda a moverse de una manera que rompa con los patrones de dolor. Una de la formas de lograrlo es a través de la terapia a nivel estructural y funcional, por medio del movimiento. “La manera en que te mueves determina la manera en que te organizas estructuralmente. Y eso, a su vez, es lo que determina los patrones de dolor”, explica Isis.

“Cada persona es una biografía. El cuerpo de cada quien tiene la historia y la memoria de su vida”, dice Isis. Es por eso que cada caso es particular y cada individuo debe repensarse a sí mismo para lograrlo. Aquí no funcionan las fórmulas generales y en eso la experta es muy clara.

Pensar en el individuo como un ser que se divide entre lo mental y lo físico es algo con lo que Martínez no está de acuerdo. El cuerpo es uno solo y funciona como un todo. “Estamos acostumbrados a pensar que si hay dolor en el hombro derecho el problema está en ese lugar y en realidad no es así. El cuerpo es una unidad de tensegridad, estructural y funcionalmente”, explica. “Por ejemplo, pongamos a una persona que tuvo un accidente automovilístico a los 10 años y no tuvo lesiones de seriedad en ese momento, pero ese evento traumático para el cuerpo puede almacenarse en la memoria celular y puede incidir, por ponerte un caso, en que esta persona tenga un dolor de hombro a los 30 años”.

Así funciona

El terapista corporal trabaja solo con las manos. Ojo, no confundir con el masaje, este es otro tipo de manipulación corporal que nada tiene que ver. Luego de un análisis, donde se descubre cuáles patrones de tejido blando están fuera de balance produciendo restricciones y por ende el dolor, el terapista procede a eliminar estas restricciones restaurando el balance corporal.

“Lo que hago es crearle condiciones al cuerpo, usando mis manos, para que se recupere a sí mismo. Al final el cuerpo es que se cura, yo no curo a nadie”.

Pero así como hay diversos tipos de dolor, también están las múltiples causas. ¿Cuáles son las características que hacen a un individuo recurrir a la técnica de Isis? Quienes acuden a ella suelen tener una lesión crónica, o dolor, con el que llevan lidiando mucho tiempo y al que ningún otro especialista le ha encontrado causa o solución.

Y luego de las terapias, ¿qué?

Con las terapias la especialista logra la sanación del cuerpo. Es un camino que se inicia para terminar con la dolencia, pero en el día a día las personas continúan repitiendo las cosas que contribuyen a la aparición del dolor. “Para vencer los patrones de dolor hay que romperlos, y la manera de hacerlo es a través de la conciencia, prestando atención y modificando los hábitos posturales”. Aprender a llegar al final del camino es lo que enseña Isis a través de sus talleres para que no sean reincidentes.

Frases. “Nos movemos sobre la base del dolor, estamos desconectados del cuerpo y solo le prestamos atención cuando éste grita”

“La salud es un asunto de responsabilidad personal. Cada quien debe querer asumir y querer su propio bienestar”

