$!“Regifting” o la técnica de regalar lo que te han regalado

Si existe, alguien lo habrá recibido, alguien lo pondrá a la venta, alguien lo comprará... Y puede que ese alguien se lo regale a otro. Porque que un regalo no le guste a uno, no significa que sea un mal regalo. Simplemente, no ha sido el detalle más acertado... Pero puede ser el presente ideal para otra persona. En esa teoría se basa el “regifting”.

Según CreditDonkey, casi un 50 % de los encuestados (el 49,7) admitieron que sospechaban haber recibido un regalo que no estaba destinado originalmente para ellos, sino que procedía del “refigting”.

“Soy consciente de que algunos de los últimos regalos que me han hecho, vienen de ‘Wallapop’ pero a mí no me molesta”, dice a Efe Laura, una “millennial” que también es aficionada al “regifting” y que añade que “lo que importa es el detalle, y no tanto dónde se haya comprado”.

¿Y ustedes, han comprado o vendido regalos navideños por Internet? ¿Creen haber sido receptores del ‘regifting’ sin saberlo? Tal vez lo comprueben en estas navidades. Mientras tanto, algunos ya comienzan a celebrar sus fiestas de compra-venta. Porque en Wallapop y compañía, ya es Navidad.

Por Nora Cifuentes.