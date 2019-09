$!¡Regresa ‘El cuento de la criada’!

Sian Cain de The Guardian comparó el evento de lanzamiento -celebrado anoche en la librería Waterstones en Piccadilly, Londres- con el lanzamiento de los reconocidos libros de Harry Potter.

Atwood, de 79 años, se había negado a realizar una secuela, a pesar de que tenía apuntes desde la década de 1990. Sin embargo, la lucha por los derechos de las mujeres y la política actual alrededor del mundo la hicieron cambiar de parecer; entre ellos, la caída del Muro de Berlín, décadas de lucha feminista y los ataques del 11 de septiembre de 2001 que sacudieron al mundo entero y tornaron la política -según Atwood- en una “mucho más conservadora”, lo cual “las sociedades siempre hacen cuando son atacadas”.

En una entrevista realizada en la emisora canadiense CBC, Atwood dijo que, “Por un tiempo dije no, no, no, no, no, pero luego la historia cambió. En lugar de alejarnos de Gilead, nos dimos la vuelta y comenzamos a regresar”.

Así como la autora emplea una narrativa detallada, regia y perversa, así conversa en sus entrevistas. Y se justifica: “Soy una bebé de la Segunda Guerra Mundial. Las cosas eran bastante oscuras en 1942”. Atwood otorgó un vistazo a su mente al decir en un masterclass que impartió sobre: escritura creativa: “Caperucita Roja, empecemos la historia de una manera diferente... estaba oscuro dentro del lobo”. No se diga más.