Retrato de un papá 3.0

Emocionada con el juego, apoyó los pies y empujó el respaldo del asiento delantero, él se los quitó para no molestar a la persona sentada. Le mostró el camino de lo que se puede y no se puede hacer, le enseñó además a pensar en los demás.

Poco después, el padre guardó el dispositivo y ella estalló en rabia y llanto. Debido a su corta edad, estaba ya muy cansada. Cualquiera diría que, por la ternura que el papá había demostrado durante el viaje, podría conmoverse ante el llanto de su hija y devolverle el iPad. Pero no, lo dejó guardado. Frente al desbordamiento de su hija, se mantuvo firme y, sabiendo que necesitaba descansar, la consoló. Le habló, la abrazó, le mostró otras cosas. La descarga de la cólera fue en aumento, mientras ella pateaba el sillón delantero. El no lo permitió. La contuvo y sujetó suavemente mientras le hablaba a la altura de su mirada. El papá la acompañó verbalmente todo el tiempo hasta que comenzó a contarle un cuento y ella se calmó. Durante todo su enojo no se desconectó ni un momento de ella, no la dejó sola en su malestar.

¿Por qué papá es importante?

A través de la observación de estas interacciones de este papá con su hija, nos queda claro que el rol del padre es fundamental para el desarrollo y florecimiento de los niños.

1) El padre ayuda a internalizar un sentimiento de valía personal y seguridad afectiva. A través de los cuidados y atenciones de su papá, esta niña adquiere un sentimiento de ser importante para su padre, de valía personal y seguridad interna, que le permitirá desarrollar relaciones armoniosas con los demás. Se siente protegida y cuidada, podrá en el futuro cuidar de sí misma.

2) El padre acompaña emocionalmente en el malestar y ayuda a canalizar la agresividad de los niños hacia otras actividades más constructivas: contarle un cuento en este caso. Al ser acompañada en el malestar, el padre ayuda a su hija a canalizar esa rabia reduciendo otros comportamientos destructivos.

3) El amor del padre y su disponibilidad emocional, presencia y atención desarrollan internamente estabilidad, fortaleza y confianza. Al recibir la ternura y el consuelo de su padre, aun en el desbordamiento, se siente aceptada y amada incondicionalmente. Esta niña comprendió que cuando ella esté mal, habrá alguien que la sostenga, lo que le da estabilidad y fortaleza.

4) El padre contiene los excesos de los niños. El padre muestra el camino de lo que puede y no puede hacer. Se mantiene firme y consecuente con los límites que pone y le enseña a respetar a los demás. Enseña al control de sí mismo, renunciando a la satisfacción inmediata: no le devolvió el dispositivo a pesar de su gran enfado.

5) El padre empuja a la exploración del mundo y a la vida social. El padre rompe el lazo de la madre con su hijo o hija, quien habitualmente, al ser más protectora, mantiene al niño en posición de dependencia (al menos en nuestras culturas latinas) y reprime conductas de aventurarse al mundo. El padre estimula a desarrollar iniciativas, descubrir y explorar el mundo.

6) El padre modela respeto, empatía y paciencia. La relación empática que su papá le ofrece, le permitirá a su vez desarrollar empatía por los demás.

7) El padre construye un vínculo y conexión emocional a través del juego, forma privilegiada de comunicación infantil. A través del juego con su hija, el padre le muestra que disfruta invertir tiempo y atención en ella, creando lazos profundos que generan alegría, los acerca y los mantiene unidos. Sin duda, la niña no solo se sabe amada, sino, lo más importante, se siente amada.

8) El padre es un modelo de identificación. Para el varón, un modelo a quien parecerse, y para la niña un modelo ideal del sexo opuesto. Es muy probable que la niña de nuestra historia, con la actitud de su padre, busque en el futuro una relación con alguien que esté disponible emocionalmente para ella, que pueda ofrecerle respeto, empatía y ternura.