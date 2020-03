$!Revista Estilos publica su edición de hoy en formato digital

¿Qué encontrarán esta semana en ella? Mucha información práctica y valiosa para sobrellevar la cuarentena de la mejor manera posible. Recomendaciones muy originales (y no, no son de Marie Kondo) para organizar tu casa de una vez por todas; las herramientas necesarias para montar un salón de clases en casa para los más pequeños; cómo funciona el teletrabajo y qué necesitas de tu empresa para implementarlo; una sencilla receta del chef pastelero Wilfredo Peña para hacer en casa; una entrevista para conocer el trabajo de Ximena Kavalekas, diseñadora de carteras que lucen celebridades como Sofía Vergara, Gigi Hadid o Priyanka Chopra; y nuestra entrevista de portada con Fernando García, codirector creativo de Oscar de la Renta, donde habla en exclusiva sobre su trabajo en la firma de moda y su relación con el fallecido diseñador. No faltan, por supuesto, los artículos de nuestros columnistas de la semana: Diego Sosa y Freddy Ginebra, así como nuestra sección Gente con las últimas actividades sociales antes de nuestro confinamiento en casa. Esperamos que la disfrutes. Y recuerda que todos los días puedes leer nuestros artículos y reportajes accediendo a la web diariolibre.com/estilos.