$!Reyes Magos: ¿mantener la ilusión o contar la verdad a tus hijos?

“Si se utiliza como chantaje para una buena conducta, entonces pierde el sentido. Tenemos que sentarnos y reflexionar en el significado detrás de cómo inculcamos esta creencia. Debemos de recordar que el espíritu navideño se centra en la alegría de dar, no en el consumismo”, sostiene, agregando que las consecuencias de promover referida tradición por sí sola no son tan graves como algunos temen.

En eso concuerda la también experta en conducta infantil Rachel Barouch , quien agrega que fomentar estas tradiciones en los niños puede tener un impacto negativo, pero no tanto por la creencia como tal, sino por la connotación que los padres le den. Un ejemplo es utilizar la imagen de referidos personajes mágicos para chantajear a los hijos, lo cual, además de llevar a etiquetas de lo que es bueno o malo, también es una forma de dominar la conducta a cambio de cosas materiales.

La psicóloga infanto-juvenil Clarissa Guerrero dice que, si bien convencer a los hijos de que los Reyes Magos o Santa son quienes les traen regalos es una decisión muy personal de cada familia, es bueno aclarar que no es cierto que habrá consecuencias psicológicas una vez se revele la verdad. Esto, según manifiesta, porque a la edad que generalmente lo descubren ya son capaces de entender que la intención era alimentar su ilusión.

Qué hacer cuando hay dudas

Cuando los pequeños empiezan a tener dudas y a cuestionar la existencia de los Reyes Magos, Guerrero indica que hay que prestar atención a las preguntas que hagan, ya que se pueden dar dos vertientes: niños muy lógicos que necesitan entender los hechos y niños que, efectivamente, comienzan a sospechar. “En la conversación misma se puede notar y descartar cuál es la razón de las dudas”, explica.

En el caso de que demuestren utilizar el juicio y el pensamiento crítico para cuestionar cómo es posible que alguien deje regalos a todos los niños del mundo en una sola noche o por qué dejan regalos a algunos y a otros no, y que tus respuestas no les parezcan posibles, entonces es tiempo de tener la conversación. ¿Por qué? Porque, dice Barouch, de no hacerlo se estaría insultando la capacidad de razonamiento del infante.

Ahora bien, si los niños llegan a los 11 o 12 años (que generalmente es cuando dejan de creer en estos personajes mágicos) entendiendo que la ilusión es real, la psicóloga Guerrero considera oportuno indagar un poco más allá. Y es que, por temas de desarrollo y pensamiento abstracto y lógico-crítico, lo normal es que a esa edad lo deduzcan por sí mismos o que su entorno los lleve a descubrir la verdad.