$!Reyes Magos para los adultos

Pensando y pensando quizás los adultos tendremos que regalarle unos aparatitos para el oído o unos espejuelos para leer a los queridos Reyes Magos; ya que al parecer a nosotros ni nos leen ni oyen correctamente. Hagamos el análisis, seguro que la listita real guardada en el alma de la mayoría no es la que llega cada 6 de enero; por ejemplo, no llegan esos fines de semanas largos más o menos de cuatro días, o un año sabático con disfrute salarial; dónde quedan las solicitudes de comer sin engordar, y ¡vaya! Que precisamente hasta el peso que habla te manda a desmontarte disque porque le haces daño ¿bulling en las balanzas?; comprar sin parar y no tener que pagar la tarjeta de crédito, ju, nada de eso, no lo esperes porque deberás desde ya el doble de diciembre 2020. Nada, mientras se resuelve el caso, tenemos una lista que ellos sí podrán leer y que disfrutarás bastante al recibir o elegir para obsequiar a tus seres queridos, porque la ilusión puede abarcar todos los años de la vida.