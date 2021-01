$!Ríos, ojos de agua y cenotes para visitar en RD

Ahora más que nunca estamos valorando el aire puro y el contacto con la naturaleza. Y si algo tenemos de qué sentirnos muy orgullosos los dominicanos es de la gran variedad de riquezas en recursos naturales. Siento que ahora la gente aprecia más salirse de su zona de confort, maravillarse con lugares nuevos, inhóspitos, y con las experiencias auténticas. Eso sí, falta aún que muchos se concienticen y eduquen sobre la importancia de no dejar desechos por donde vayan. También debemos seguir cuidándonos del Covid-19. Eso implica viajar de forma responsable y acatar las normas. A continuación, te propongo 10 lugares mágicos donde el agua es protagonista y donde he sentido mucha paz admirando cómo la Madre Naturaleza botó la bola en Quisqueya la Bella.

1. Salto Aguas Blancas



Ubicado en la comunidad El Convento, del “Poderoso Valle” de Constanza. Aquí he ido desde niña varias veces, a la zona del friísimo y mágico balneario, donde cae la cascada. Pero en la más reciente visita tuve la oportunidad de subir a la cima por primera vez. Es una caminata de aproximadamente 20 minutos. No presenta gran dificultad, pero hay que tener precaución en algunos tramos. Arriba es preferible no bañarse, a menos que haya una asistencia de un guía especializado.

2. Los Morones



Esta piscina natural es una de varias que se forman en el río de la Cordillera de Bahoruco, al suroeste de Barahona. ¡¡El color verde azulado y la transparencia de su agua son un lujo!! Al estar en medio de un bosque tropical, te transporta a un paraíso.

3. El sendero de la Cueva de la Virgen



También en Barahona, en la comunidad de “La Ciénaga”. Hay que vivir la experiencia para saber lo que se siente atravesar sus diversos balnearios y arroyos de aguas verdes cristalinas hasta llegar al lugar donde estoy en la foto. Aunque tiene sus retos, se puede llegar fácil. Además de hermoso, me encontré muy divertido el camino. Uno puede parar en sus diversas piscinas naturales y maravillarse con el entorno. Este trayecto es súper recomendado para senderistas y observadores de aves. De las tantas razones para ir a Barahona, uno de nuestros mágicos paraísos que conjuga playas, montañas y ríos.

4. Parque Aguas Calientes



Ubicado en San José de la Matas (mejor conocido como SAJOMA y "la alegre capital de la sierra”). Es muy especial para mí porque mi mamá es de allí y lo estoy visitando desde que tengo uso de razón. Por eso, me encanta ver todo el auge e interés que ha adquirido en los últimos años por aquellos que gustan del turismo de aventura, ecoturismo y turismo de fe. Aguas Calientes es un ejemplo de esto. En sus instalaciones se encuentra este spot de la foto, por donde pasa el hermoso río Bao. Aquí hay dos piscinas de agua dulce a las que se atribuye ser termales y contener un alto grado de azufre, gracias al manantial que emerge de las rocas cercanas.

5. Cueva de Chicho



Ubicada en el Parque Nacional del Este. Se trata de una de las cuevas más famosas del Parque Nacional Cotubanamá. Muy recomendado hacer aquí el recorrido por el sendero de Padre Nuestro. Hace pocos años, sus 8 kilómetros cuadrados fueron incluidos dentro del Parque Nacional del Este y, desde entonces, varias instituciones están impulsando lo que denominan como “la ruta eco-arqueológica y turística de Padre Nuestro". Se debe ir bien calzado ya que hay que bajar escalones irregulares y resbaladizos. No hay buena iluminación, por lo que es ideal llevar una linterna. Pero vale la pena bajar, contemplar y darte un chapuzón en las aguas azules y cristalinas de este cenote.

6. Hoyo Azul



Se trata de otro cenote, ubicado en Capcana, en Scape Park. Sus aguas cristalinas de manantial son súper refrescantes y energizantes. El lindo color azul que tiene se debe a la luz del sol que entra a través del techo de su bóveda. Con unos 14 metros de profundidad, se encuentra al pie de un acantilado de piedra caliza de 75 metros de altura, cubierto de una gran vegetación. Es uno de los varios cenotes que hay en la zona fruto del sistema ecológico del Caribe.

7. Hoyo Claro

Contrario al Hoyo Azul, este es un ojo de agua ¿Conoces la diferencia? Un ojo de agua es una fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas, y tiene su origen en la filtración de agua de lluvia que penetra en un área y emerge en otra, de menor altitud. Mientras que un cenote se encuentra en cavernas, que suelen ser profundas, como consecuencia de haberse derrumbado el techo de una o varias cuevas. Dicho esto, Hoyo Claro está ubicado a unos 9 kilómetros antes de llegar a Punta Cana, justo después del último peaje a mano derecha. No hay letrero ni indicaciones precisas para entrar, sino irse fijando después de este peaje, que en una curva hay un árbol en cuya rama cuelga una funda azul, y por ahí se entra. Si tienes 4x4 podrás llegar cerca. Si no, hay que dejar el vehículo antes de una bajada de piedra caliza y caminar unos 10 minutos por una zona húmeda de bosques de palma. Hay dos ojos de agua. El más grande y principal tiene un árbol en el medio. Este de la foto es el más pequeño. El agua, cristalina, no es tan fría como pensaba. Me bañé muy a gusto. ¡¡Eso sí, a usar repelente!! Hay unos zancudos que parecen extraterrestres.

8. Reserva Ecológica Ojos Indígenas

Ubicada en la zona del Grupo Puntacana, se debe sacar un permiso en la Fundación Grupo Puntacana para poder acceder. Se realiza un senderismo por su área protegida; un bosque de bellísima vegetación, lagunas, mangles y ríos subterráneos. Cuenta con 12 lagunas de las cuales 3 pueden ser utilizadas para nadar. La más grande y hermosa, desde donde puedes lanzarte de cierta altura, es la Guamú.

9. Cuevas de Cabarete



Están ubicadas en el Parque Nacional El Choco, muy cerca de la playa de Cabarete. Cuenta con una ruta organizada que hay en el Parque Nacional, avalada por el Ministerio de Medio Ambiente y que pertenece a la Asociación de Guías de cuevas de la comunidad. Hay 5 cuevas habilitadas. La vez que fui sólo se estaban visitando tres de ellas:

▪ Cueva Taína: es la más oscura y la que sobrecoge más para bajar. Si puedes llevar una linterna potente mucho mejor.

▪ Cueva Cristal: al entrar se escucha el canto de una curiosa especie de rana. Tiene una belleza única por las extraordinarias formas de sus Estalactitas y Estalagmitas.

▪ Cueva La Rana: es una de las más fotografiadas y donde recomiendan el baño. Sus aguas tienen 6 metros de profundidad. Recorriendo su sendero puedes ver diversidad de aves y reptiles.

10. Salto en 12 y Charco La Vuelta