Robinson Canó: “Si no vas a la escuela no vas a poder llegar, sin la educación no hay nada”

Desde hace años Robinson Canó se ha dedicado a aprovechar el éxito que ha alcanzado en el béisbol para buscar formas de ayudar a mejorar la vida de otras personas. Un deseo que eventualmente se manifestó en la creación de la organización benéfica llamada Fundación RC24 y luego en su proyecto la RC22 Dream School, escuela ubicada en el Barrio Lindo, una de las comunidades de escasos recursos de San Pedro de Macorís donde nació y se crió Canó.

“¿Qué me inspiró a hacer la escuela? El crecer con niños que no tuvieron la oportunidad de terminar la escuela porque los padres no tenían cómo mandarlos o comprarles útiles, la ropa y ni siquiera cómo pagar un colegio. También fue por jugar con jugadores que a veces no sabían ni siquiera escribir su nombre, porque el pelotero de antes se daba en los campos. Tenían que dejar la escuela para ir a trabajar y jugar pelota para poder ayudar a su familia, llevar un plato de comida a la mesa. Esas son de las cosas que me motivaron”, expresa Canó.