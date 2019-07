$!Rock a las rocas

El rock es ruido, y también silencio. El rock es susurro, arrullo, alarido, risa y llanto. El rock es Bill Haley, aquél que lo tocaba alrededor de un reloj hace ahora 70 años; también Robert Johnson, primer miembro conocido del club de los 27, a quien el diablo reclamó muy pronto el pago por su talento. El cuatro por cuatro, el cinco por ocho, la herida y la cura. El rock es Heart versionando el ‘Stairway To Heaven’ de Led Zeppelin, la Canción, porque lo verdaderamente bueno no admite discusión, aunque no sea propio. Rock es ‘Back in The USSR’, los muchachos de Liverpool soltándose la melena. El rock de color ‘bluesy’ se encuentra en toda la discografía de los Rolling Stones, en cada guitarrazo de Hendrix, en la garganta cazallera de Janis Joplin, la suficiencia y carisma de Amy Winehouse, el único brazo de Rick Allen aporreando los timbales en ‘Hysteria’ mientras su compadre Steve Clark culebreaba con la guitarra; rock es la pelvis de Elvis, Johnny Hallyday y su medio siglo de carrera, Maynard James Keenan cuestionando la autoridad con ese ‘Who are you to wave your finger’ en ‘The Pot’, los Jon Spencer Blues Explosion aullando ‘Bellbottoms’, Jim Morrison como el rey lagarto que no llegó a mudar la piel, el lunar de Lemmy, la mandíbula batiente de Ray Davies, Pete Townsend y su ‘windmill’ secundando a Roger Daltrey durante ‘Behind blue eyes’. El rock es la piedra que desecharon los arquitectos y que, aunque se empeñen en matarlo, sigue siendo la piedra angular; no hay más que ver un concierto de Foo Fighters para entenderlo todo sin necesidad de explicar nada.

El rock es dúctil y maleable, no tiene una sola cara, sino más de cien. Rock era David Bowie, todo él, y los Black Crowes que siguieron las miguitas de pan dejadas por los Allman Brothers. Rock es Bruno Mars desde que abre la boca, son los Red Hot Chilli Peppers con Flea caminando ‘upside down’ antes de agarrar el bajo, Arnel Pineda agarrando al vuelo el trabajo más difícil del mundo: seguir la huella de Steve Perry en Journey. Rock es Massive Attack con su ‘Karmacoma’ en mantra, los Marah borrachos de luna llena y su compadre Springsteen desafiando la idiocia de sus compatriotas con el cuello rojo en ‘Born in the USA’. Rock es la mano lenta de Eric Clapton, el hechizo de Pat Benatar, Stevie Nicks explorando las cavernas con el candil de su voz. Rock es también Billie Eilish, la niña ante la que los popes del rock hincan la rodilla. Rock es Soda Stereo en su ciudad de la furia, Police invocando a la sincronía, Héroes del Silencio en Avalancha, Café Tacuba, Ekhymosis, Ely Guerra, es Érica García que nunca se repetirá. Son nombres en torrente, furia y deleite en manantial.