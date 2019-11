$!¿Sabes cuándo es Black Friday 2019? ¡Ya está aquí!

Si eres de quienes se emocionan al ver la palabra “oferta”, “promoción” o “descuento” y dejas que nublen tu conciencia, llegaste al lugar correcto. Cuando vemos ofertas, entendemos que el “gasto” automáticamente pasa a convertirse en “ahorro”. ¡No es cierto! Sigue estos consejos para que tus compras sean exitosas y para que tu billetera no muera en el intento.

1. ¿Cuál es tu presupuesto?

2. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres?

No te detengas con tu presupuesto. Crea una lista detallada de los productos que necesitas y los que quieres. Si lo haces antes de comprar será más fácil evitar que te enamoren productos que nunca habías considerado comprar previamente. Recuerda, si es un producto que no necesitas ni quieres, no estás ahorrando; estás gastando.