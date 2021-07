$!¿Sabías que hoy se celebra el Día Mundial del eBook?

Un eBook es la versión digital de un libro, en algunas ocasiones con versión impresa, otras no necesariamente. Hoy, 4 de julio, es el Día Mundial del eBook y tiene como principal punto de enfoque promover la lectura digital.

Overdrive fue la empresa que gestionó la dedicación de la fecha. La firma con presencia mundial es reconocida por ser líder en el préstamo de libros electrónicos, para lo que cuenta con un catálogo de más de un millón de ebooks, audiolibros y vídeos.

Los libros electrónicos tienen ventajas sobre los impresos y es que con ellos no necesitarás espacios físicos, siempre los puedes cargar contigo, reduce la posibilidad de crear desechos, no dan alergias a causa del polvo, suele ser muchísimo más económico que la física, si lo “prestas” sabes que no lo perderás, entre otras muchas.