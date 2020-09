$!¿Sabías que las normas de Facebook bloquean contenidos relacionados con el suicidio?

Las redes sociales son parte de la vida cotidiana, en algunas personas más que otras; que sienten no poder respirar si no entran en contacto en estas. No importa la edad, ni el sexo. Este fin de semana el tema llama a la reflexión con el caso del francés Alain Cocq, un hombre de 57 años, aquejado de una enfermedad incurable, y que reclama un final de vida "digno", anunció en la noche del viernes que cesaba cualquier tratamiento y se dejaba morir en directo en Facebook... Pero ¿para qué? Se supone que cuando mueras ya no verás las reacciones de ese en vivo.

Su hazaña se vio frustrada, ya que en Facebook, los contenidos vinculados con el suicidio asistido, el final de la vida o la automutilación están sometidos a una serie de normas para conciliar seguridad de los usuarios y libertad de expresión; por lo que la plataforma anunció el sábado que bloqueaba la difusión del video de Cocq.

"Aunque respetamos su decisión de buscar atraer la atención sobre este complejo asunto, en base a los consejos de expertos hemos tomado medidas para impedir la difusión en directo en la cuenta de Alain, pues nuestras normas no permiten mostrar intentos de suicidio", declaró un portavoz de Facebook

El equilibrio es delicado para la red social que cuenta con 1.800 millones de usuarios, y es a veces acusada de no poner los medios suficientes para evitar la difusión de contenidos violentos o chocantes.