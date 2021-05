$!Saltos de Damajagua, una experiencia para vivir en familia

Cuando hacemos las cosas en familia todo cambia de sentido. Ya no se trata solo de mí, sino de nosotros y todo lo que podamos vivir juntos tiene un nuevo valor. Por eso, apropósito de la conmemoración del Día Internacional de la Familia queremos compartir una aventura que es ideal para vivir con toda tu “trubu”.

Según explica, los Saltos de Damajagua son un monumento natural ubicado en Imbert, Puerto Plata. “Una vez llegan pasan a una recepción donde después de pagar les asignan un guía y arrancan. En el lugar de salida hay baños, restaurante, cafetería, tienda etc. Por un costo extra dan servicio de fotógrafo que los acompaña en el trayecto”, escribe.

Costo. La aventura tiene un costo de 400 pesos, incluye: entrada, casco, chaleco y guía. En el caso que deseen almuerzo tienen una opción tipo buffet por 300 pesos: “Cuando fuimos solo tenían habilitado siete charcos, dependiendo de la agilidad el recorrido puede durar de dos a tres horas”.

Horario. Para confirman es recomendable llamar o escribir antes a (@saltosdamajagua), pero el horario es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., y los fines de semana de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.

Dificultad. Según Keila el recorrido es súper divertido: primero una caminata de algunos 20 minutos hasta llegar a donde arrancan los charcos. Para pasar de un charco a otro es tirándose o bajando por un “tobogán” de la misma roca. Donde hay saltos altos, usualmente hay escaleras para quienes no disfrutan saltar. No es necesario que sepan nadar pues obligatoriamente se usa chaleco: “Nosotros fuimos todos, los niños lo gozaron muchísimo, pero tengan en cuenta que es retador (niños menores de 8 años solo pueden acceder al primer charco y no pagan)”.

Recomendación. La aventurera recomienda llevar ropa y calzado cómodo. “Todo se moja, por lo que les recomienda llevar mochila a prueba de agua, bloqueador solar y cámara de agua”, agrega.