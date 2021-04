Salud mental, ¿la próxima pandemia después del COVID-19?

El COVID-19 ha dejado importantes secuelas en el ámbito psicológico que, de no tratarse a tiempo, podrían prolongarse a nuestros días post-pandemia. Así lo advierte la psicoterapeuta Martha Beato , quien define este fenómeno como ‘pandemia de salud mental’, derivada de situaciones tales como duelo, pérdida de empleo o falta de socialización que ha traído como consecuencia la crisis sanitaria.

La falta de productividad, el mal humor, la dificultad para adaptarse a los cambios, la inestabilidad, la agresividad, la desesperanza, el insomnio y la falta de concentración son algunos de los indicadores que, según la psicóloga, delatan trastornos mentales o emocionales, los cuales, por lo general, las personas no tienden a asociar con la crisis sanitaria. “Estos efectos van a aparecer y tú no vas a identificar que tienen que ver con la pandemia, creerás, por ejemplo, que dormiste mal o es algo pasajero, y no es eso, es el cúmulo de estrés por el que estamos atravesando”, explica la especialista.