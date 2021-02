$!Salud visual infantil en tiempos de clases virtuales

En un momento en el que, al menos en República Dominicana, en torno a la educación presencial todavía giran muchos sentimientos encontrados, las clases virtuales siguen dominando la escena como la modalidad educativa más acertada. Pero ¿te has puesto a pensar en los daños visuales que éstas suponen para tus pequeños?

El deber de todo padre, dice, es controlar el tiempo que pasan los hijos frente a las pantallas. Según la Academia de Oftalmología, éste debe ser de cinco a 10 minutos en menores de 24 meses y de una a dos horas, distribuidas en tres lapsos, para mayores de dos años. Sin embargo, tomando en cuenta que se trata de un consejo no aplicable ahora, por las clases virtuales, García explica lo que sí se puede hacer: tomar medidas para reducir riesgos.

Identificar problemas visuales no es tan sencillo para los niños; muchas veces éstos no saben diferenciar o manifestar cuándo ven bien y cuando no. Por eso la doctora Claridanea García enfatiza en la importancia de, como padres, estar atentos a los signos de alerta.

“Aproximación exagerada a los libros de texto u otros objetos, así como poner los ojos chiquitos para ver, como si fuera arrugando los ojos, constante lagrimeo por uno o ambos ojos, inclinaciones de la cabeza para compensar la mirada, rechazo a la luz o fotofobia y frotamiento ocular persistente son signos de alarma que pueden llamar la atención de los padres para la búsqueda de atención oftalmológica”, asegura.

La experta concluye exhortando a los padres llevar a sus hijos a chequeos oftalmológicos cada cierto tiempo aunque no presenten ninguno de los indicios descritos anteriormente, con la intención de prevenir patologías oculares. “Las visitas al oftalmólogo deben realizarse anual, ya que el sistema visual no está plenamente desarrollado en los niños pequeños y se requiere que ambos ojos se encuentren sanos estructuralmente para que los centros de visión cerebral se desarrollen de forma normal”, finaliza.