Santo Domingo Pop: orgullosamente dominicano

Corría el 2014. José Antonio soñaba con “generar un evento al que pudiéramos ir sin mayores pretensiones”, que pusiera sobre una tarima a cantautores, cuya música todavía sigue siendo un tanto inexplorada y desconocida. La idea era traer esa cultura de los festivales de música internacional, que no existía.

Así lo consiguió cuando en noviembre de 2015 logró reunir, junto a su equipo del colectivo Once y Once, a Vicente García, Covi Quintana, Ximena Sariñana y Robi Draco Rosa, en los jardines del Teatro Nacional. Fue solo un día, pero suficiente para dejar buen sabor entre los asistentes sobre organización, novedad y diversidad en su propuesta.

Para este 2019, la fórmula de Santo Domingo Pop sigue siendo la naturaleza, el disfrute al aire libre, la informalidad, con una nota adicional: ya no solo le mueve la música, sino el arte en sus diferentes expresiones. Habrá danza, teatro, literatura, conciertos en vivo, pintura, fotografía, diseño. Después de tomarse un receso de casi cuatro años, necesitaban reenfocar su propuesta, hacerla novedosa, diferente a lo que ya se gestaba en el mercado.

Mientras me cuenta los detalles, a “Nono” se le nota en los ojos el cansancio, pero no para de sonreír. Dice que lo que sucederá este año con Santo Domingo Pop, los dominicanos nos lo merecemos: “es que no suceden cosas así aquí. Estar en un lugar al que puedas ir con tus amigos y que funcione igual para ir con tu familia. Que en ese tiempo entre las 3:00 de la tarde y 7:00 de la noche, recibas cuatro conciertos, cinco obras de teatro, cuatro funciones de danza, quince funciones individuales entre fotografía, pintura, ilustración... Que la boleta sea económica y todo lo puedas hacer tirado en la grama, sobre una mantita o unos cojines. Tienes que verlo por internet o irte a otro país para disfrutar de cosas tan sencillas como estas”. Con esto en mente, apelan a la conciencia de un ambiente amigable y de sana diversión que establecerán desde la logística y la promoción.